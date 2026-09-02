היוצרים & הרב רונן שאולוב - לא תשאיר אותי לבד

הרכב "היוצרים" והרב רונן שאולוב משחררים לקראת ימי הסליחות שיר משותף חדש, "לא תשאיר אותי לבד".

שיתוף הפעולה נולד מתוך חיבור אישי ואמונה משותפת, ומפגיש בין שיר שעוסק בסליחה ובאמונה לבין קטע חיזוק של הרב שאולוב.

במרכז השיר עומדת שאלת הסליחה והקשר עם הקב"ה גם ברגעים של כאב, שבר ועייפות. לצד זאת עוסק השיר בהתפכחות ובהבנה שהאדם אינו צועד לבדו גם בתקופות שבהן הוא מרגיש רחוק.

בחלקו האחרון של השיר מצטרף הרב רונן שאולוב בקטע המדבר על היחסים בתוך עם ישראל. "בני ובנותיי, אחי ואחיותי, עם ישראל היקר והאהוב, מוטלת עלינו החובה לאהוב ולכבד איש את רעהו", הוא אומר.

הרב שאולוב משווה את הרצון באחדות בין בני העם לרצונו של אב לראות את ילדיו מאוחדים ואוהבים. "כך זהו רצונו של אבינו שבשמיים, שנאהב אהבת אמת ולא נשכח לעולם: אהבת חינם אינה עולה דבר, אך יש בכוחה לשנות הכל", הוא מוסיף.

החיבור עם הרב שאולוב מצטרף לרוח השיר, שמבקש להציב את הסליחה במרכז דווקא בפתח התקופה המזוהה עמה. לצד בקשת הסליחה, השיר עוסק באמונה, בליווי ובהתמודדות עם תחושה של לב שנשבר ומתעייף.

לדברי יוצרי השיר, "לא תשאיר אותי לבד" נכתב מתוך רצון לחבר בין המסר האישי למסר הציבורי. השיר עובר מההתמודדות של האדם עם עצמו ועם אמונתו אל קריאה של הרב שאולוב לאחדות, לכבוד הדדי ולאהבת חינם.