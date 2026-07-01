הצמד חגי ויובל חן משחרר מחרוזת מיוחדת לזכרו של הזמר ישי לוי, הכוללת ביצועים מחודשים לכמה מלהיטיו הבולטים ובהם "האחת שלי", "תודה", "השער לגן עדן" ו"אישה נאמנה".

לצד השקת המחרוזת פרסמו השניים מסר אישי שבו סיפרו על החיבור ארוך השנים למוזיקה של לוי. "יש אנשים שעוזבים את העולם, אבל המוזיקה שלהם נשארת לנצח. אתה אחד מהם", כתבו.

עוד הוסיפו כי שיריו של לוי ליוו אותם לאורך השנים ברגעים משמעותיים בחייהם. "השארת אחריך אוצר של יצירות שימשיכו להתנגן עוד דורות רבים. מתוך אהבה והערכה עצומה, החלטנו להקליט מחרוזת מיוחדת לזכרך. זו הדרך הכי טובה שלנו לומר תודה".

לדבריהם, המטרה הייתה להעביר את תחושת ההערכה והכבוד שהם רוחשים לזמר. "אמנים גדולים באמת לא נעלמים. הם ממשיכים לחיות בכל בית שבו השירים שלהם מתנגנים, ובכל לב שהם נגעו בו", כתבו.