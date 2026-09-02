עיתונאי חדשות 13 מתן איילה הודיע על פרידה מהערוץ לאחר עשר שנים ברשת 13, מתוכן כשמונה שנים בחברת החדשות.

בפוסט שפרסם בחשבון הפייסבוק שלו כתב איילה: "אחרי 10 שנים ברשת 13, מתוכן כ-8 שנים בחברת החדשות. הגיע הזמן שלי להיפרד".

איילה תיאר את חדשות 13 כמקום שהיה עבורו הרבה מעבר למקום עבודה, וציין כי השנים במקום כללו עשייה, למידה, התמודדות וצמיחה. לאורך התקופה מילא תפקידים שונים, בהם תחקירן, רכז מערכת, עורך משנה, עורך ראשי, כתב שטח ומגיש מבזקים באולפן.

לדבריו, במהלך שנותיו בערוץ היה שותף לסיפורים ואייטמים רבים, למקרים סוציאליים, לאירועים לאומיים, למשדרים ארוכים, לתקופת הקורונה, לחמש מערכות בחירות, למלחמות ולמבצעים ולאירועים מיוחדים. הוא הוסיף כי "החדשות היו המציאות עצמה".

הוא התייחס גם לעבודתו בתקופת 7 באוקטובר והמלחמה, וכתב כי לא ישכח את פניהן של משפחות החטופים, הנעדרים והנרצחים שהגיעו לאולפן. הוא סיפר כי במשך חודשים נדרש לנהל שידור בקונטרול או לסקר לוויות בשטח, ותיאר את העומס הרגשי שחווה באותם ימים.

בפוסט כתב איילה כי עשר השנים בערוץ עיצבו את המקצועיות שלו ואת האדם שהוא, "מבחור צעיר שנכנס למערכת אחרי שירות של 10 שנים בצה"ל לאיש משפחה עם שני ילדים שנולדו לתוך זה". הוא הודה למנהלים שליוו אותו לאורך השנים ולצוותים המקצועיים שאיתם עבד.

איילה הקדיש תודה אישית גם לאברי גלעד, לוסי אהריש, יעקב איילון, אלמוג בוקר ותום כספי, שאותם תיאר כמי שהשפיעו עליו במהלך הדרך. לדבריו, לצד העבודה המקצועית נוצרו קשרים שהפכו את הקולגות לשותפים ולחברים לחיים.

בסיום הפוסט כתב כי הוא יוצא לדרך חדשה כשהוא נושא עמו את האנשים, החוויות והזיכרונות מהשנים בערוץ. "אני נפרד ממקום שהיה חלק משמעותי בחיי במשך עשור, ולוקח איתי את האנשים, החוויות והזיכרונות שילוו אותי עוד שנים רבות".