פעוט נחנק היום (רביעי) מחתיכת ספוג בבית בבני ברק ונזקק לפעולות מצילות חיים של צוותי ההצלה שהוזעקו למקום. לאחר שהגוף הזר חולץ מדרכי הנשימה, הפעוט שב לנשום ומצבו התייצב.

בשעות הצהריים התקבל דיווח במוקדי ההצלה על פעוט שנחנק בבית בעיר. פרמדיקי מד"א איתן אנגלנדר ומיכל פלס והחובש יוסף פסח סיפרו כי עם כניסתם לדירה הבחינו בפעוט כשהוא מעורפל הכרה ופניו כחולות.

"מיד זיהינו כי מדובר בחנק והתחלנו בביצוע פעולות מצילות חיים להוצאת הגוף הזר מגרונו, עד שיצאה מפיו חתיכת ספוג", סיפרו. לדבריהם, בתוך שניות חזר צבע פניו לתקין והוא שב להכרה מלאה.

גם באיחוד הצלה דיווחו כי חובשי הארגון שהגיעו למקום ביצעו בפעוט פעולות מצילות חיים לאחר שנמסר להם כי נחנק מספוג. החובשים משה דלבריאן ואליה הלוי סיפרו כי ביצעו בו תמרון היימליך שנועד להוציא גוף זר מדרכי הנשימה.

"ביצענו בו פעולות מצילות חיים שכללו תמרון היימליך, ובחסדי שמים הוא שב לנשום בכוחות עצמו", מסרו החובשים. לדבריהם, לאחר הפעולות מצבו של הפעוט התייצב והוא פונה להמשך טיפול ובדיקות במצב יציב לבית החולים בילינסון.