יהלי בן ה-10, תושב פתח תקווה, אותר במהלך הלילה בבני ברק לאחר שנעדר משעות הערב, במסגרת חקירה שנפתחה בחשד לחטיפה. יחד עם הילד אותר תושב ירושלים כבן 20, שנעצר ובהמשך נכלא.

שירן שבתאי סופר, אמו של יהלי, סיפרה כי בנה שיחק עם חבריו במגרש כאשר הצעיר הגיע למקום. "הוא שיחק עם חברים במגרש, והגיע צעיר שאיים עליהם שיביאו לו כסף. הילדים נבהלו וברחו, אחד נתן לו לעשות שיחת טלפון", סיפרה.

לדברי האם, יהלי נשאר במקום לאחר שריחם על הצעיר. "מכל הילדים יהלי שריחם עליו נשאר שם, והוא התחיל להפעיל עליו מניפולציות. אמר שזרקו אותו מהבית ושאין לו כסף", אמרה.

האם טענה כי בהמשך השתמש הצעיר בבנה כדי לקבץ נדבות ונסע איתו לבני ברק. "השתמש בו לקבץ נדבות והעלה אותו לאוטובוס לבני ברק", סיפרה.

לאחר שהילד לא חזר, התקבל במשטרה דיווח על היעדרותו ושוטרי תחנת פתח תקווה ממחוז מרכז פתחו בחיפושים. במסגרת הפעילות נערכו סריקות נרחבות ובוצעו פעולות שונות, לרבות שימוש באמצעים טכנולוגיים.

"אני מכירה את הילד שלי, אם הוא בשכונה הוא היה חוזר מוקדם יותר", סיפרה האם. לדבריה, לאחר שאותר, יהלי החל להבין את משמעות האירוע שעבר עליו, "רק עכשיו הוא מבין את גודל האירוע".

במהלך החיפושים, ובהכוונת שוטרי תחנת פתח תקווה, איתרו שוטרי תחנת בני ברק ממחוז תל אביב את יהלי יחד עם הצעיר. השניים הובאו לתחנת פתח תקווה, שם נמשכה חקירת נסיבות המקרה.

בתום חקירתו נכלא החשוד. המשטרה צפויה להביא אותו היום לדיון בבית המשפט בהתאם לצורכי החקירה.