משרד הבריאות והמשרד להגנת הסביבה פרסמו הערב (רביעי) אזהרה למטיילים בעקבות תוצאות חריגות שנמצאו בדיגומי מים במספר נחלים בצפון הארץ.

בעקבות הממצאים הודיעו המשרדים כי הכניסה לנחלים שנבדקו עלולה להיות מסוכנת עד לקבלת תוצאות תקינות ויציבות.

הדגימות נלקחו אתמול ובבדיקות נמצאו בכמה מהנחלים רמות חיידקים החורגות מהמלצות משרד הבריאות, שעומדות על 400 קולי צואתי ב-100 מ"ל. החריגות נמצאו בבניאס, בחצבאני, בירדן ובכמה אתרי מים נוספים בצפון.

הנתון הגבוה ביותר נמדד בג'ילבון ועמד על 3,700, ואחריו בריכת המשושים עם 3,100. בבריכת החרוב שבנחל צלמון ובגשר החמישה בירדן נמדדו 1,200, ובגשר יוסף בירדן נמדדה תוצאה של 1,000.

חריגות נוספות נמצאו במפל יהודיה עם 840, במצד עתרת עם 800, בטיילת מפגש הנחלים בחצבאני עם 730 ובגשר כפר סאלד בבניאס עם 700. בגשר אריק נמדדו 850, בזאכי 670, בגשר הפקק 650 ובגשר להבות הבשן 600.

בעקבות התוצאות מזהירים המשרדים מפני כניסה לבניאס באזור גשר כפר סאלד, לחצבאני בטיילת מפגש הנחלים, לירדן מגשר יוסף ועד גשר אריק, לבריכת המשושים, לג'ילבון, לזאכי, ליהודיה ולבריכת החרוב בנחל צלמון. האזהרה תישאר בתוקף עד שתוצאות הדיגומים יהיו תקינות ויציבות.

המשרד להגנת הסביבה מסר כי לא נמצא בשלב זה מקור זיהום ידוע בנחלים. בשגרה נערכים הדיגומים אחת לשבועיים באמצעות פקחי רשות הטבע והגנים בנקודות קבועות בנחלי הצפון, ומשרד הבריאות והמשרד להגנת הסביבה ממשיכים בדיגום ובמעקב.