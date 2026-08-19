חברת טופ שף בע"מ הודיעה על החזרה יזומה של אצווה ממוצר "כוכבי תירס" במשקל קילוגרם, ממותג "שף הטבע".

ההחלטה התקבלה לאחר שבבדיקה שנערכה בעקבות תלונה של צרכן בודד נמצא גוף זר מתכתי בתוך אחת החבילות.

בחברה מסרו כי למען הזהירות וביטחון הציבור הוחלט לבצע החזרה יזומה של האצווה הרלוונטית בלבד. צרכנים המחזיקים במוצר מהאצווה מתבקשים שלא לצרוך אותו.

המוצר שנכלל בהחזרה הוא "כוכבי תירס 1 ק"ג" של המותג "שף הטבע", המיוצר על ידי טופ שף בע"מ. תאריך הייצור הוא 1 בפברואר 2026, תאריך התפוגה 1 בפברואר 2027 והברקוד הוא 7290010903931.

בתיאום עם שירות המזון במשרד הבריאות, החברה פועלת לאיסוף המוצר מדרכי השיווק.

מטופ שף נמסר כי החברה מתנצלת על אי-הנוחות ומבצעת בדיקה מקיפה של נסיבות האירוע. עוד נמסר כי היא פועלת בהתאם לנהלי האיכות שלה במטרה להבטיח את איכות ובטיחות מוצריה.