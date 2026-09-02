אופיר כהן - אוחילה לאל (פרויקט אלול) | Ofir Cohen - Ochila

נגן הסנטור והעוד אופיר כהן מוציא גרסה אינסטרומנטלית חדשה לפיוט "אוחילה לאל", כחלק מפרויקט "אלול". הפרויקט נוצר ברקע ימי אלול והסליחות, תקופה שמחזירה את כהן, לדבריו, אל השורשים והמסורת.

אחרי 15 שנות יצירה, עשייה מוזיקלית והופעות, החליט כהן להפנות את הזרקור אל הצליל האישי שלו ואל כלי הנגינה הייחודיים שמלווים אותו. "הרגשתי שהגיע הזמן להביא את הקול האישי שלי, ובעיקר של הכלים המיוחדים שלי, לקדמת הבמה", סיפר.

החיבור של כהן לסנטור החל במהלך סיור סליחות בצבא, כשהצליל של הכלי תפס את תשומת ליבו. ללא הכשרה מוזיקלית קודמת הוא החל להיכנס לעולם המקאמים, ובהמשך גילה שחלק ניכר ממנו כבר היה נוכח בחייו דרך הבית, בית הכנסת והפיוטים שעליהם גדל.

מתוך החיבור הזה נולד פרויקט "אלול", שבמסגרתו מבקש כהן לתת מקום מרכזי לכלי הנגינה ולמנגינות עצמן. לדבריו, הגרסאות האינסטרומנטליות נועדו גם לחבר מאזינים למסורות ולפיוטים מגוונים ולאפשר להם לצלול אל הצלילים בתקופה הזו של השנה.

בביצוע החדש ל"אוחילה לאל" נפגשים הסנטור והעוד בתוך מעטפת אקוסטית. הסינגל מצטרף ל"בן אדם", שיצא לאחרונה, ושניהם מובילים לקראת ה-EP המלא "אלול".