ישראל צפויה לשחרר היום (חמישי) חמישה שבויי מלחמה ללבנון, במסגרת מחווה המתבצעת בתיאום עם ארצות הברית ובצל המשא ומתן המתנהל בין שתי המדינות.

במשרד ראש הממשלה הסבירו כי "במסגרת המשא ומתן עם לבנון, ראש הממשלה נתניהו הנחה לקדם את איתורם והשבתם של גופותיהם של ראשי הקהילה היהודית בלבנון - הרוגי המלכות שנחטפו ונרצחו באמצע שנות ה-80 על ידי ארגוני טרור. ראש הממשלה עוסק בסוגיה עשרות שנים מאז כהונתו כשגריר ישראל באו"ם.

בחודשים האחרונים בוצעו פעולות רבות לאיתורם, הן מצד לבנון והן מצד ישראל, כולל פעולות בשטח. לנוכח פעילות משמעותית זו, הוחלט על שחרורם של חמישה אזרחים לבנונים שנעצרו בשטחים שבשליטת צה"ל שבדרום לבנון. לאחר השלמת חקירתם התברר שהם אזרחים שאינם חברים בארגון טרור, לא עסקו בטרור ואין שום סיבה להמשך החזקתם בישראל".

סוגיית העצורים נכללה באופן רשמי בסבב השביעי של השיחות בין ישראל ללבנון, שנערך בחודש אוגוסט ברומא בתיווך אמריקני. במסגרת הדיונים החליפו הצדדים רשימות ראשוניות של עצורים ונעדרים.

לפי מקורות לבנוניים, הממשל בביירות דרש כי השלב הראשון בתהליך יכלול שחרור של קבוצת עצורים אזרחיים. נשיא לבנון, ג'וזף עאון, אמר ב-7 באוגוסט כי הושגה "התקדמות חיובית" בנושא, אולם באותה עת טרם הוכרז על הסכם סופי.

אין זו הפעם הראשונה שבה ישראל מבצעת מהלך מסוג זה. בחודש מרץ 2025 שחררה ישראל חמישה אזרחים לבנונים שהוחזקו בידיה, במהלך שהוגדר על ידי לשכת ראש הממשלה כ"מחווה לנשיא לבנון", בתיאום עם ארצות הברית ובמקביל להתקדמות בשיחות על סוגיות הגבול.

גם המהלך הנוכחי נועד לקדם את המשא ומתן בין הצדדים ולהמשיך את המאמצים לייצוב היחסים לאורך הגבול הצפוני.