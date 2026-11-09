לאומית פיט+ - כבר אין תירוץ לא להכנס לכושר

יש אנשים שיוצאים לרוץ כי זה בא להם טבעי, ויש את כל שאר האנושות - זו שצריכה שמישהו יזכיר לה למה זה בכלל חשוב. כולנו יודעים שכושר עושה טוב, נותן אנרגיה ומשפר את הבריאות.

אבל אחרי יום שלם, כשמגיעים הביתה, פתאום אין כוח לצאת ולא ממש בא לצאת. בדיוק לרגע הזה נועדה אפליקציית +FIT החדשה של לאומית.

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"עשינו מתיחת פנים לאפליקציית הכושר שלנו", מספרת סיסי חיים קיסר, מנהלת קידום בריאות מחוזית בלאומית. "שדרגנו אותה, עיצבנו אותה צבעונית יותר, ידידותית יותר. יש בה המון פונקציות חדשות".

האפליקציה מיועדת ללקוחות לאומית זהב מגיל 14 ומעלה, ומרכזת במקום אחד מאמן כושר אישי מבוסס בינה מלאכותית, הזמנת אימונים, מעקב אחרי פעילות וצבירת הטבות.

גם היא, היא מודה, לא תמיד מוצאת מוטיבציה לבד: "אם לומר את האמת, כושר לא בא לי כברירת מחדל. לפעמים אני צריכה שמישהו יזכיר לי למה זה חשוב - ותחרותיות תמיד עוזרת".

בדיוק על זה בנויה אחת התכונות המרכזיות באפליקציה: "אחד הדברים שהכי מדרבנים לעשות ספורט זה חברים, והאפליקציה מאפשרת את זה - אפשר להתחרות עם חברים, לפתוח קבוצה, ולראות מי צבר הכי הרבה. אני באופן אישי מאוד אוהבת לראות בסוף היום שאני במקום הראשון. אותי, באופן אישי, התחרותיות הזו מדרבנת".

לצד התחרות יש גם תגמול מוחשי, במטבעות שנצברים בכמה דרכים: על כל יום שבו עומדים ביעד צעדים אישי (שנקבע לפי גיל, רמת כושר ואורח חיים), על כל אימון יומי באפליקציה, ועל צירוף חבר שגם הוא לקוח לאומית. הבונוס הכי משמעותי שמור לבדיקות ופעולות בריאות נבחרות למבוטחים מגיל 18 ומעלה - ושווה 5,000 מטבעות בריאות בפעולה אחת.

"מי שמתאמן, מי שנכנס לאימון פעם בשבוע, מי שעושה את בדיקות הסקר - מקבל מטבעות דיגיטליים. יש שם כל מיני דברים נחמדים שיכולים לפנק את עצמנו. זה מאוד נחמד, וזה כיף", מסכמת סיסי חיים קיסר.

את המטבעות אפשר לממש בחנות ההטבות של +FIT: החל מכניסה לאימוני פילאטיס מכשירים, יוגה וחדרי כושר ברחבי הארץ במחיר של 25 שקל לאימון (עד 4 אימונים בחודש), ועד שייקים, אוזניות, אביזרי כושר, מזרני יוגה ושוברי מתנה למותגי ספורט.

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האפליקציה המחודשת משלבת גם בינה מלאכותית. "הבינה המלאכותית נכנסה גם לעולם הכושר, ומה יותר טוב ממאמן אישי צמוד?", אומרת סיסי חיים קיסר. "יש לנו מאמן כושר אישי מבוסס AI שמתאים את האימון אלינו. זה זמין לנו, זה לידינו, וזה מאפשר לנו הרבה מאוד דברים".

בפועל, המאמן הדיגיטלי בונה תוכנית אימונים אישית, מנתח נתונים אישיים ומייעץ גם מעבר לחדר הכושר - בתזונה, שתיית מים ושעות שינה.

בשורה התחתונה, ההשקעה הזו נובעת מתפיסה רחבה יותר של לאומית. "אין מי שלא יודע כמה ספורט וכושר משפרים את הבריאות הגופנית והנפשית שלנו", מסכמת סיסי חיים קיסר, "ולכן לאומית החליטה להשקיע באפליקציה - לטובת המבוטחים שלנו, כדי לעודד ספורט ולעודד אורח חיים בריא".