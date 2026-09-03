פעילים נגד אנטישמיות פנו לרשויות בבריטניה בדרישה לפתוח בחקירה נגד ארגון Sun of Freedom, ארגון פרו-פלסטיני הממוקם במנצ'סטר.

לטענת הפעילים, הארגון מציע באתר האינטרנט שלו למכירה מוצרים הנושאים מסרים אנטישמיים והסתה בוטה נגד ישראל.

בין היתר מציע הארגון חולצת טי שירט ועליה כיתוב ארוך: "ישראל היא מדינת רצח עם, שואה, פדופיליה, אונס, סחר בנשים, גניבת איברים ואדמה, רצח ילדים, טרור, אפרטהייד" ועוד האשמות אנטישמיות קשות.

בתחתית החולצה נכתב כי "אתם, המערביים, כורעים על הברכיים מול כל אלו". החולצה המסיתה נמכרת במחיר של 35 ליש"ט.

החולצה היא חלק מקולקציית בגדים של מעצב בשם Mo Hamz המציע למכירה מגוון פריטי לבוש המכילים כיתובי הסתה נגד ישראל ותמיכה בפלסטינים, ואף משווים את ישראל לגרמניה הנאצית.

חמזה עצמו הוא פלסטיני שמשפחתו נמלטה לירדן לאחר הקמת ישראל בשנת 1948. פעילים נגד אנטישמיות פנו כאמור לרשויות הבריטיות לפתוח בחקירה נגד ארגון התמיכה בפלסטינים הממוקם במנצ'סטר.

לטענתם ארגון התמיכה בפלסטינים מפר את חוקי ארגוני הצדקה בכך שהוא מקדם קישורים לתמונות אלימות המכוונות נגד ישראל והעם היהודי.

ראשי ארגון Sun of Freedom הכחישו את הטענות כי הארגון מקדם תמיכה בטרור ואנטישמיות. הם טענו כי כל ההכנסות ממכירת פרטי הלבוש המוצעים למכירה באתר יועברו לטובת הפלסטינים.