ארבע עשרה שנה לאחר פינוי מגרון, משפחות ישראליות מתגוררות שוב באזור שבו שכן היישוב.

מועצת בנימין חושפת היום (חמישי) לראשונה כי לפני כשנה הקימה באמצעות החברה לפיתוח בנימין את "חווה חקלאית מגרון" במגרון העליונה, שבה מתגוררות מספר משפחות.

במועצה בחרו שלא לפרסם את הקמת הנקודה במהלך השנה האחרונה, במטרה להשלים תחילה את המהלך. היום, לאחר שהמקום חובר לרשת החשמל, החליטה המועצה לחשוף באופן רשמי את הקמתו.

הנקודה החדשה נמצאת מאות מטרים מהמקום שבו עמדה מגרון המקורית, בסמוך לכביש 60 ובין שילה לשער בנימין. רכישת הקרקעות ופיתוח המקום בוצעו באמצעות החברה לפיתוח בנימין, בהובלת מנכ"ל החברה אלדד בן זמרה.

לצד מגורי המשפחות מתקיימת במקום פעילות חקלאית, שנועדה לדברי המועצה לשמור על הקרקעות ולחזק את האחיזה במרחב. המשפחות התגוררו בנקודה במשך כשנה ללא חיבור לחשמל, עד להשלמת החיבור היום.

מגרון פונתה בשנת 2012 בעקבות פסיקת בג"ץ שהורתה על פינוי מלא של היישוב ודחתה את מתווה הפשרה שאליו הגיעה הממשלה עם התושבים.

עשרות המשפחות פונו ובתי היישוב נהרסו, ובהמשך עברו התושבים ליישוב חדש שהוקם עבורם בשולי רכס מגרון, סמוך למעבר מכמש.

ראש מועצת בנימין ויו"ר מועצת יש"ע ישראל גנץ אמר, "היום אנחנו סוגרים מעגל היסטורי. במקום שבו נהרסו בתים ונעקרו משפחות יש שוב התיישבות, משפחות וחיים. במשך שנה הן חיו כאן ללא חשמל ושמרו על האדמה שנרכשה כחוק, והיום האור חוזר למגרון".

גנץ הוסיף, "יחד עם ממשלת ישראל אנחנו מתקנים את עוולות העבר ומובילים תנופה גדולה של בנייה, פיתוח והתיישבות". הוא הצהיר כי המועצה תמשיך לפעול לחיזוק ההתיישבות בבנימין.