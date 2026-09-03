מותג המזון האמריקני Goodles, שהוקם בין היתר על ידי גל גדות ובעלה ירון ורסנו, עובר לבעלות קבוצת ברילה האיטלקית. העסקה פורסמה היום (חמישי), אך הצדדים לא חשפו את הסכום ששולם או את תנאיה הכספיים.

הרכישה מכניסה את Goodles, שהתמחה במוצרי מק אנד צ'יז, תחת קבוצת ברילה, הנחשבת לחברה הגדולה בעולם בתחום הפסטה. בשלב זה לא נמסר אם גדות תמשיך להיות מעורבת במותג לאחר השלמת העסקה ובאיזה אופן.

Goodles הוקמה באוקטובר 2020 תחת השם Gooder Foods. גדות וורסנו היו בין מקימיה, והחברה ביקשה להציע לשוק האמריקני חלופה למוצרי המקרוני והגבינה המסורתיים, שאותה שיווקה כבריאה יותר.

העסקה עדיין כפופה לקבלת אישור רגולטורי, וגם לאחר השלמתה Goodles אינה צפויה להיטמע לחלוטין בפעילות ברילה. לפי הודעת החברות, היא תמשיך לפעול כמותג עצמאי ותשאיר את המטה שלה בסנטה קרוז שבקליפורניה.

ב-Goodles הסבירו כי המותג "נולד מתוך הרעיון שמאכל הנוחות האהוב על כולם, מקרוני וגבינה, יכול להיות בריא, טעים ומשמח יותר".

בחברה הצביעו על התאמה בין הצדדים לעסקה וטענו כי Goodles וברילה חולקות ערכים ובהם "תשוקה למזון ואובססיה לאיכות ולטעם".

יו"ר קבוצת ברילה, גווידו ברילה, סיפר כי החברה בחנה את פעילות Goodles עוד לפני שהוחלט על הרכישה. לדבריו, ברילה עקבה אחר המותג "מקרוב במשך זמן מה", והתרשמה מעוצמתו, מאיכות המוצרים ומקצב הצמיחה שלו.