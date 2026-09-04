בן גביר וגוטליב במחנה יהודה צילום: ערוץ 7

יו"ר עוצמה יהודית, השר איתמר בן גביר הכריז היום (שישי) כי ח"כ טלי גוטליב תהיה מספר 2 ברשימת עוצמה יהודית בבחירות הקרובות. מיד לאחר מכן יצאו השניים לסיור בשוק מחנה יהודה בירושלים.

השר יצחק וסרלאוף הסכים לעבור למקום השלישי ולפנות את המקום עבורה.

"אמרתי לא פעם שצריך ללמוד מהשר בן גביר שלא חושש להוביל משילות ימנית. בן גביר הוא שר ללא חת, והיה סנגור ללא חת", אמרה גוטליב. "הכנעתי את מיארה ואת חבר מרעיה. על הברכיים. כתב האישום נגדי הוא רדיפה איומה מתוך רצון להשתיק דעה לגיטימית".

בתגובה לשאלה על צירופה של השרה מאי גולן, השיב בן גביר: "היא חברה טובה שלי, היא שרה מצויינת. אנחנו בהמשך נפרסם את הרשימה, זה לא מספיק להיות חברים. אבל אתם תראו ברשימה שנפרסם מה עוצמה יהודית תביא".

נציין כי גוטליב לא תוכרז כפורשת, לא תתפטר מהכנסת ותמשיך לכהן כח"כית תחת המשמעת הסיעתית של הליכוד, ויחידת המימון שלה תישאר במפלגה - עד להרכבת הכנסת ה-26. במועד הגשת הרשימות היא תשובץ ברשימת עוצמה יהודית לכנסת ובכך גם תפנה מקום לאישה נוספת בליכוד.