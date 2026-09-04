הצהרת יו"ר עוצמה יהודית ח"כ איתמר בן גביר וח"כ טלי גוטליב

יו"ר עוצמה יהודית והשר לביטחון לאומי איתמר בן גביר עורך בצהריים (שישי) מסיבת עיתונאים יחד עם חברת הכנסת טלי גוטליב שמצטרפת למפלגתו לקראת הבחירות לכנסת ה-26.

בן גביר הודיע כי גוטליב תמוקם במקום השני ברשימת המפלגה - עליו ויתר השר יצחק וסרלאוף שישובץ במקום השלישי.

"ראיתי פרסומים השבוע שטלי גוטליב תקבל את המקום הרביעי, האמת שהמקום המיועד לה הוא המקום השלישי, אבל וסרלאוף פנה אליי ואמר שהוא מוכן לזוז למקום השלישי בשביל טלי והיא תהיה במקום השני. טלי היא מכפיל כוח אמיתי. ראינו איך טלי נלחמה כמו לביאה בשביל הימין וראש הממשלה, ומול הדיפ-סטייט", הצהיר בן גביר.

"רצו להשתיק את טלי ולסתום לה את הפה. לא היה נעים לגלי בהרב-מיארה וגורמים אחרים שטלי תפעל. היא נלחמה כמו לביאה במליאה. אני גאה שהיא איתנו", הוסיף.

לדבריו "אפשר להסכים איתה, אפשר לחלוק עליה, אבל כולם יודעים שכאשר טלי גוטליב אומרת משהו, ברור שהיא אומרת את האמת שלה, בדיוק את מה שהיא חושבת, בלי לפחד, בלי להתבלבל, עומדת על האמת בלי לחשוש מאיש. אנחנו חייבים לעבוד קשה כדי שתהיה ממשלת ימין אמיתית, ממשלה שמביאה מדיניות ימין אמיתית, ממשלה שלא ממצמצת מול העבריינות של הדיפ סטייט, ותהיה נחושה לעמוד על שלה בכל הכח".

גוטליב אמרה: "אני רוצה לשמור על גוש הימין והצטרפתי לעוצמה יהודית כדי להבטיח שהגוש יהיה ימני וגם הממשלה מבלי לפזול לאיזנקוט ולמקומות אחרים".

היא הוסיפה "החיבור הזה לא רק יביא כוח לימין אלא יהווה באמת שופר אמיתי לרצונם של הבוחרים. אני מאוד מקווה שגוש הימין ישמור על כוחו ויתחזק. אחרי תופת אוקטובר הימין הוא הרוב".

במהלך ההצהרה נשאל בן גביר על הצטרפות אפשרית של השרה מאי גולן למפלגתו והשיב: "היא חברה טובה. חכו לפרסום הרשימה".

בליכוד הגיעו להסכמה עם גוטליב, לפיה היא תוכל להתמודד ברשימת עוצמה יהודית מבלי שתוכרז כפורשת מסיעת הליכוד. לצד זאת נקבע כי עד הבחירות היא תמשיך להיות כפופה למשמעת הסיעתית של הליכוד.

ההסכמה הושגה לאחר שמוקדם יותר השבוע הציב בן גביר אולטימטום לבכירי הליכוד ודרש להשלים את הצעדים הפורמליים הנדרשים למעבר. הוא הבהיר כי הוא נערך לקביעת מיקומם של מועמדי עוצמה יהודית ברשימה וכי בהמשך יהיה קשה לבצע בה שינויים.

גוטליב עצמה הבהירה עוד קודם לכן כי תהיה מוכנה לבחון מעבר למסגרת פוליטית אחרת אם תקבל הצעה שתשקף, מבחינתה, את מעמדה ואת כוחה הפוליטי.