עמישב מלט, אחיו השכול של בניהו מלט, הגיב הערב (מוצאי שבת) לתיעוד שפרסם שגריר ארצות הברית בישראל מייק האקבי מביקורו בתורמוס עיא.

מלט חשף כי הוא היה נהג רכב הריינג'ר שתיעד האקבי כשהתקרב לאזור שבו נערך הביקור, וטען כי הצגתו כגורם מאיים אינה משקפת את שאירע.

לדברי מלט, הבוקר דיווח רועה הצאן שלהם כי עשרות כלי רכב התאספו בקצה הכפר, באזור שממנו אירעו בחודשים האחרונים תקיפות והצתות נגד יהודים. בעקבות הדיווח הוא יצא בריינג'ר הביטחון כדי לבדוק את המתרחש, ובמקביל דיווח לצה"ל בהתאם לנוהל.

"כשהגענו וראינו אנשים מכובדים וצוותי תקשורת, אמרנו שלום והמשכנו בדרכנו", כתב מלט. לדבריו, זמן קצר לאחר מכן עדכן אותם הצבא כי מדובר בביקור מסודר ומתואם, אך בתוך דקות הם הוצגו בתקשורת כ"מתנחלים מסוכנים".

מוקדם יותר היום ביקר האקבי בתורמוס עיא, על רקע המתיחות והאירועים האלימים באזור בימים האחרונים. הוא נפגש עם תושבים בעלי אזרחות אמריקנית ופרסם תיעוד של מלט ואדם נוסף שהתקרבו לאזור בית שעליו התנוסס דגל ארצות הברית, לצד דברים שלפיהם שמע "סיפורים מטרידים על מעשים פליליים וטרוריסטיים מצד חבורת מסיגי גבול".

מלט פנה לשגריר והציג בפניו שורה של טענות נגד תושבים ובעלי תפקידים בכפר שאיתם נפגש במהלך ביקורו. בין היתר טען כי בכפר מוצבים מונומנטים המפארים מחבלים וטרור, וכי כמה מהאנשים שנפגשו עם האקבי היו מעורבים בעבר בהסתה, באלימות או בפעילות נגד ישראלים.

בפוסט התייחס מלט גם לראש המועצה לשעבר לאפי שלבי, שלטענתו סייע ברצח יהודה גואטה ונבחר לעמוד בראש המועצה בעת שהיה בכלא. הוא העלה טענות גם נגד חבר מועצת תורמוס עיא אבו סמרה, שאיתו תועד האקבי לוחץ ידיים, וטען כי מדובר במחבל משוחרר שפרסם הסתה ועודד פיגועים והיה מעורב בתקיפות ובביזה נגד יהודים ורכושם באזור שילה.

מלט טען עוד כי מנהלת בית הספר התיכון לבנות, אבלה אל-קוק, שהצטלמה עם השגריר, עוסקת במשך שנים בחינוך למסרים של הסתה ועידוד טרור ואף השתתפה בעצמה בהתפרעויות אלימות. בנוסף טען כי בשנה האחרונה התרחשו מאות אירועי תקיפה מצד ערבים מהכפר, ובהם יידוי אבנים, הצתות, מעשי לינץ' וירי לעבר רועים, חקלאים, נוסעים יהודים וכוחות צבא.

האח השכול התייחס גם לסרטונים שהוצגו להאקבי בידי נהגי אמבולנסים בכפר וטען כי הם נערכו באופן מגמתי. לדבריו, באחד האירועים האמבולנס חסם במכוון ג'יפ צבאי בזמן שמאות ערבים יידו לעברו אבנים, והחיילים פגעו קלות בקצה האמבולנס בעת שניסו להיחלץ מהמקום.

מלט סיפר לשגריר כי רק לפני כחודש קבר את אחיו בניהו מלט, שנרצח בשומרון בעת שמאות ערבים ניסו לבצע לינץ' בקבוצת מטיילים יהודים. הוא הוסיף כי הוא עצמו מקבל איומים מתושבי תורמוס עיא שלפיהם, לאחר שאחיו נהרג, גם הוא יהיה יעד לפגיעה.

"ואחרי כל זה, באופן אירוני, אני זה שמוצג כאיום, פשוט משום שעליתי על ריינג'ר הביטחון שלנו כדי לבדוק מה קורה ליד הבית שלי", כתב. הוא קרא להאקבי שלא לאפשר, כלשונו, ל"צבועים ומחבלים בחליפות עם מבצעי תקשורת מבוימים בקפידה" להטעות אותו ולטשטש את המציאות.

מלט חתם את מכתבו בהזמנה לשגריר לצפות בתיעודים שלדבריו מאמתים את טענותיו ולהגיע לביקור אצלם. מוקדם יותר הבהיר האקבי במהלך ביקורו כי מבחינתו "פשע הוא פשע וטרור הוא טרור", וקרא למצות את הדין עם יהודים המעורבים באלימות נגד פלסטינים.