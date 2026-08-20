ארה"ב תומכת בתקיפה בסוריה? השגריר האקבי מגלה הבנה

שגריר ארה"ב בישראל מייק האקבי נמנע בריאיון מיוחד לערוץ 7 מלהביע תמיכה אמריקנית רשמית בתקיפה הישראלית בסוריה, אך בדבריו הביע הבנה ברורה לצעד הישראלי על רקע הניסיון למנוע התבססות צבאית טורקית במדינה. האקבי תיאר את תנועת הכוחות הטורקיים דרומה כאיום שישראל אינה יכולה להתעלם ממנו.

"זה פשוט להכיר בכך שכשטורקיה מתחילה להעביר כוחות צבא לכיוון דרום, זה מסתמן כאיום על ישראל, והם לא הולכים סתם לעמוד בצד ולהגיד, 'בטח, בואו, בואו למטה'", אמר האקבי. לדבריו, לישראל "יש מספיק אויבים עכשיו", והיא אינה יכולה להתייחס באדישות לאיומים המתקרבים אליה.

האקבי הוסיף כי ישראל "לא טיפשה", ואינה סומכת על מי שלדבריו מביעים בפומבי שאיפה להשתלט על מזרח ירושלים ולהקים מחדש את האימפריה העות'מאנית. הוא ציין את הנשיא ארדואן בהקשר זה ואמר כי בשל כך ישראל "תתנהג בכל הזהירות".

לצד זאת הדגיש האקבי כי טורקיה חברה בנאט"ו וכי לארצות הברית יש עמה מערכת יחסים טובה. עם זאת הבהיר, "זה לא מבטל את העובדה שכאשר טורקיה מתחילה להעביר נכסים צבאיים עמוק יותר לתוך סוריה, זה לא טוב לסוריה, זה לא טוב לישראל, לא טוב לעולם".

האקבי גם הציג את התקיפה הישראלית כמהלך מוגבל שנועד להעביר מסר ולא לפתוח בעימות רחב. "אם תסתכלו על מה שנעשה בפועל, היו כמה פצצות שהופלו בשדה תעופה ללא נפגעים. זו הייתה, הייתי אומר, יותר ירייה לחרטום מאשר ניסיון להתחיל משהו".

כשנשאל במפורש האם ארצות הברית תומכת בתקיפה, השיב האקבי, "אני לא יודע אם ארה"ב נקטה בעמדה כזו או אחרת, בטח שלא בפומבי". בכך נמנע מלתת גיבוי רשמי לתקיפה, אך המשיך להדגיש את החשש האמריקני מפני התבססות טורקית בסוריה ואת ההבנה לשיקולים שהובילו את ישראל לפעול.

"העניין הוא שנשמח לראות שקט באזור. אנחנו רוצים לראות את סוריה משגשגת, אנחנו רוצים לראות את סוריה מגיעה להסכם ביטחוני עם ישראל", אמר האקבי. הוא הוסיף, "אני חושב שזה מאוד אפשרי, בואו נקווה שזה יקרה במוקדם ולא במאוחר. אבל זה לא יעזור אם נראה שטורקיה מנסה לבסס דריסת רגל איתנה בסוריה".