חייל צה"ל, לבוש במדים טקטיים וחמוש בנשק, תועד היום (ראשון) ברכבת השלום בתל אביב כשהוא עונד על מדיו פאצ' עם כיתובים חריגים.

בצה"ל הגדירו את המקרה חמור והודיעו כי החייל יטופל משמעתית, כך דווח בכאן חדשות.

על אחד הפאצ'ים שנשא החייל נכתב "הורג סדרתי". מתחתיו הופיע פאץ' נוסף שעליו נכתב, "אני אולי נראה רגוע, אבל בראש שלי, כבר הרגתי אותך 3 פעמים".

בצה"ל מסרו בתגובה, "התנהלות החייל לא עולה בקנה אחד עם ערכי צה"ל. הוראות ההופעה והלבוש מסדירות את אופן ענידת צמדנים (פאצ'ים) על מדי צה"ל".

בצה"ל הבהירו כי בעקבות התיעוד יינקטו צעדים נגד החייל. "החייל המדובר יטופל משמעתית", נמסר מדובר צה"ל.