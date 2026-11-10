הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר, התייחס לכשלים שהובילו למתקפת 7 באוקטובר ואמר כי אחת הסיבות לאירועים הייתה תרבות ה"יהיה בסדר" שהשתרשה בצה"ל.

את הדברים אמר אתמול (שני) בטקס לציון 31 שנים לרצח ראש הממשלה ושר הביטחון לשעבר, יצחק רבין ז"ל, שנערך במרכז רבין בהשתתפות יונתן בן ארצי, חברי פורום המטה הכללי וחניכי קורס פו"ם אלון.

בפתח דבריו התייחס זמיר למורשתו של רבין ולאחריות המוטלת על מפקדי צה"ל. "התכנסנו ליום עיון לזכרו של יצחק רבין זכרו לברכה, ראש הממשלה והרמטכ"ל במלחמת ששת הימים. ההתבוננות בדרכו היא הזדמנות לבחון את האחריות המוטלת עלינו - כיצד אנו מובילים את צה"ל בקרב, בונים את כוחו לאתגרי העתיד ואיזו דוגמה אנו מציבים למפקדים וללוחמים שלנו", אמר.

בהמשך הדגיש את חשיבות המקצועיות ושיקול הדעת בפיקוד הצבאי: "דרכו מזכירה לנו כי מנהיגות צבאית מחייבת מקצועיות ושיקול דעת, לצד תעוזה ונחישות. על המפקד להכיר היטב את כוחותיו ואת האויב, להקשיב, לבחון את הנחותיו ולהכריע".

לאחר מכן התייחס הרמטכ"ל לכשלים שהובילו למתקפת 7 באוקטובר, וקשר אותם לתרבות הפיקודית בצה"ל.

"אחת הסיבות לאירועי ה-7.10 הייתה התרבות הקלוקלת של 'יהיה בסדר' שרבין הזהיר מפניה. כקצין בצה"ל, אל תאמר 'יהיה בסדר', אמור 'אני אחראי'. על המפקד לחוש את כובד האחריות הטוטאלית המוטלת עליו ולפעול כל העת למימושה", אמר זמיר.

הרמטכ"ל שיבח את לוחמי צה"ל על פעילותם מאז פרוץ המלחמה: "מאז השבעה באוקטובר, לאורך שלוש שנות לחימה בזירות הקרובות והרחוקות, הוכיח הלוחם הישראלי את אומץ ליבו ואת נחישותו להכריע".

הוא הדגיש גם את חשיבות הרעות בין הלוחמים: "החיילים בצוות הטנק, במטוס או בצוללת חייבים לפעול מתוך תחושת שליחות ורעות הדדית - ללא קשר לשיוך חברתי או עדתי".

בהתייחסו לרצח רבין אמר: "רצח רבין הוא פצע עמוק בתולדות המדינה. זכרו מחייב אותנו לשלול לחלוטין אלימות בחברה הישראלית כאמצעי לפתרון המחלוקות בינינו".

בסיום דבריו קרא זמיר למפקדים ליישם את לקחי יום העיון בשגרת הפיקוד: "את תכני הלימוד של היום הזה עלינו להביא אל שגרת הפיקוד ואל ההחלטות שעוד נכונו לנו - מתוך אחריות לביטחון המדינה, לאנשינו ולחברה הישראלית כולה".