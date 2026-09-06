מתאם פעולות הממשלה בשטחים ערך בסוף השבוע סקר דעת קהל אינטרנטי בקרב תושבי רצועת עזה, במטרה לברר את צורכיהם לקראת עונת החורף.

הסקר נערך במסגרת תוכנית של המתפ"ש לשיפור תנאי ההיגיינה והתברואה ברצועה, שבה אוכלוסייה גדולה של עקורים.

על פי תוצאות הסקר, יותר מ-80% מהמשתתפים הצביעו על הצורך בהכנסת אוהלים חדשים לרצועת עזה. בעקבות התוצאות הודיעה נציגת המתפ"ש כי הבקשה תיענה וכי העברת האוהלים תאושר.

האוהלים צפויים לעבור לרצועה בקרוב בתיאום עם האו"ם וארגונים בינלאומיים. לצד האוהלים יאושר ציוד נוסף שנועד לסייע בהתמודדות עם מזג האוויר בחורף ולחזק את תשתיות ההיגיינה והתברואה.

נציגת המתפ"ש ציינה כי ישראל מחויבת לשיפור תנאי המחיה והמגורים ברצועת עזה. לצד זאת, היא הטילה על חמאס את האחריות למניעת התקדמות ופיתוח ברצועה בשל סירובו לוותר על נשקו.