זיהוי המחבלים והתקיפה דובר צה"ל

צה"ל פרסם היום (שני) תיעוד מתקיפה אווירית שבוצעה אתמול במרחב חאן יונס שבדרום רצועת עזה, לאחר ששלושה מחבלים זוהו יוצאים מפיר מנהרה מערבית לקו הצהוב.

בתיעוד נראים שלושת המחבלים יוצאים מהפיר, וזמן קצר לאחר מכן נראית התקיפה האווירית לעברם ולעבר פתח המנהרה.

על פי הודעת צה"ל, לאחר זיהוי המחבלים הוזנק כלי טיס שתקף את הפיר ואת שלושת המחבלים. בצבא מסרו כי זוהו פגיעות בתקיפה.

עוד נמסר כי בעקבות התקיפה נצפו פיצוצי משנה באזור הפיר, המעידים על הימצאות אמצעי לחימה בתוכו.

מדובר בתקיפה שבוצעה מערבית לקו הצהוב, באזור המצוי בשליטת חמאס, מעבר לקו היערכות כוחות צה"ל בהתאם להסכם.

בצה"ל הדגישו כי כוחות פיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם להסכם, וכי ימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי.