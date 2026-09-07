ה-AI ממשיך להתפתח - איזה עוד שיאים צפויה הבינה המלאכותית לשבור?

הרעיון של הבינה המלאכותית הכללית, מערכת טכנולוגית המציגה יכולות חשיבה וניתוח השוות לאלו של המוח האנושי, נתפס במשך שנים כתרחיש דמיוני, אך ההתפתחויות האחרונות מראות כי היישום שלה קרוב מאי פעם.

במרכז הזינוק הטכנולוגי עומד המודל החדש "GPT-6 אסטרה", אשר אינו פועל עוד כצ'אט-בוט סטנדרטי המספק מענה לשאלות, אלא כסוכן דיגיטלי אוטומטי המבצע משימות שלמות באופן עצמאי.

השינוי המהותי במערכת זו טמון בכך שהמשתמש אינו נדרש לשאול כיצד לתכנן, לכתוב או לעצב, אלא פשוט מוסר את המשימה להרצה מלאה מקצה לקצה.

כדי להוציא לפועל משימות מורכבות אלו, המודל מסוגל להפעיל ולנהל עשרות סוכני משנה במקביל, תוך פיקוח על עבודתם בצורה המזכירה מנהל פרויקטים אנושי.

היכולות החדשות אינן מוגבלות רק לעיבוד טקסט או תמונה, אלא מאפשרות יצירת ממשקים ומסכים באופן ישיר.

לצד ההזדמנויות והפוטנציאל הכלכלי, הפיתוחים החדשים מלווים בחששות בטיחותיים כבדי משקל. המודל החדש סווג לראשונה כבעל יכולות סייבר ברמה קריטית, בשל יכולתו לאתר עצמאית פרצות באבטחת מערכות ולפתח שיטות תקיפה. ככל שהיכולות הטכנולוגיות מתקדמות, קיימים קשיים גוברים בריסון המערכות.

כדי להתמודד עם הסיכונים, עוכבו חלקים מהשקת המודל והוטמעו בו מנגנוני הגנה נוספים. החברות ממשיכות לבחון את ההשלכות של הטכנולוגיה על העתיד.