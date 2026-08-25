תעלומה בניו יורק: מי הם האנשים שיוצאים מפתח הביוב באמצע הלילה - ולמה?

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רשויות החוק בניו יורק פתחו בחקירת אירוע תמוה, לאחר הפצת תיעוד של שלוש דמויות המגיחות מתוך פתח ביוב במרכז מנהטן באישון לילה.

התקרית מצטרפת לשרשרת אירועים מקבילים שנרשמו ברחבי העיר במהלך החודשים האחרונים, ואשר עד כה לא ניתן להם הסבר רשמי וברור.

האירוע הנוכחי התרחש סמוך לשעה 04:00 לפנות בוקר ב-18 באוגוסט, בפינת רחוב 32 והשדרה השביעית, במרחק קצר מתחנת פן והמדיסון סקוור גארדן. בסרטון שהופץ נראים שלושה אנשים הלובשים סרבלים ועוטים פנסי ראש, כשהם מטפסים בזה אחר זה אל פני הרחוב מתוך הצנרת התת-קרקעית.

מהמשטרה המקומית נמסר כי הפרטים מוכרים והנושא מצוי בבדיקה, כאשר עד כה לא בוצעו מעצרים. במקביל, בדיקה של המחלקה להגנת הסביבה העלתה כי לא נגרם נזק לתשתיות האזור.

התרחשות זו אינה יחידה מסוגה בתקופה האחרונה. כבר בחודש מאי נצפו קבוצות נוספות הנכנסות ויוצאות מפתחי ניקוז באזורי ברוקלין וקווינס בשעות החשיכה. באחת התקריות נצפו שבעה בני אדם יוצאים מתוך התשתית לאחר ששהו מתחת לפני הקרקע למעלה משעתיים. במקרה נוסף שאירע באסטוריה, תועדו שלושה אנשים כשהם מרימים מכסה מתכת ונכנסים פנימה מצוידים בפנסים ובלבוש המותאם למעבר במים.

גורמים במערכת אכיפת החוק ציינו בעבר כי ההערכה המרכזית לבחינת התופעה היא ניסיון לאתר חפצים בעלי ערך שחלחלו או נסחפו לתוך המערכת התת-קרקעית. במשטרה הבהירו כי לא אותרו ממצאים המעידים על כוונות פליליות או חבלניות. מערכת הביוב העירונית של ניו יורק משתרעת על פני אורך כולל של יותר מ-12,000 קילומטרים, והשהייה בה ללא היתר נחשבת לעבירה על החוק.