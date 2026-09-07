ראש הממשלה לשעבר ויו"ר מפלגת "ביחד", נפתלי בנט, עורר ביממה האחרונה ביקורת מימין ומשמאל בעקבות החלטתו לשבץ את יונתן שלו במקום גבוה ברשימת המפלגה. עיקר הביקורת הופנתה להצבתו של שלו לפני חברי כנסת ותיקים, לצד שאלות שעלו בנוגע לניסיונו.

ברשת אף נרמז על קשר עסקי בין אמו של שלו לבין בנט. במקביל פורסם תיעוד מהעבר שבו סיפר שלו כיצד שיקר לאבי דיכטר שיש מאחוריו אלפי תומכים, אף שלא כך היה, במטרה להביא לקיום פגישה עמו.

העיתונאי רועי ינובסקי מתח ביקורת על השיבוץ וכתב כי הצבתו של שלו בעשירייה הראשונה משדרת בעיניו "זלזול בכנסת, בעבודה פרלמנטרית וגם בבוחרים". לדבריו, "יותר מהכל זה צעד מבאס ומאכזב שמעביר מסר שרעש, צלצולים ונראות חשובים יותר מניסיון פרקטי, הצגת קבלות ועשייה אמיתית לאורך זמן".

ינובסקי תהה מדוע דווקא שלו נבחר לייצג את ציבור המילואימניקים, והצביע על מועמדים אפשריים מבוגרים ומנוסים יותר. הוא תהה גם אם השיבוץ הגבוה אכן נדרש כדי למשוך קולות צעירים, ושאל האם שלו לא יכול היה לעשות זאת כראש מטה צעירים או ממקום נמוך יותר ברשימה.

גם לוחם המילואים ותושב עוטף עזה יהונתן ורנר יצא בחריפות נגד השיבוץ. הוא התייחס לתיעוד של שלו ואמר, "יונתן שלו הודה ששיקר לאבי דיכטר כשאמר לו שיש מאחוריו אלפי תומכים רק בשביל לייצר איתו מפגש. שיקר".

ורנר טען כי לשלו אין ניסיון אזרחי המצדיק את הצבתו בכנסת, ומתח ביקורת על הצגתו כנציג "הצעירים המשרתים". הוא הוסיף כי הקשר של שלו לבנט הוא, לטענתו, אקזיט שביצעה בעבר אמו של שלו עם בנט, וסיכם את השיבוץ במילה "מביך".

ביקורת הגיעה גם משמאל. עיתונאי "הארץ" ג'וש בריינר כתב, "זה לא נותן לי מנוח המיקום של הבחור הזה. איך? על מה ולמה? צעירים זה חשוב. שייתן בראש. אבל לפני ניסן זאבי? נאור שירי? בליאק? מה הולך פה".

בריינר הוסיף כי בעיניו "הבחירות האלה גורליות מדי בשביל סידורי עבודה לילדים של", וציין כי "עוד לא מאוחר". בכך הצטרף לביקורת על המיקום הגבוה שניתן לשלו ברשימה.

בנט הגיב לביקורת והסביר כי שלו יהיה בן 24 ביום הבחירות וכי למרות גילו הצעיר כבר הקים, לדבריו, "את ארגון הצעירים המשרתים הגדול בישראל", ופעל עם חבריו בכנסת נגד חוק הגיוס. בנט טען כי הממשלה הנוכחית אינה מעניקה מענה מספק לצעירים המשרתים ולמילואימניקים שנקראים שוב ושוב לשירות.

"יונתן ישמש פה למען הדור המיוחד הזה, ולא ירפה עד שיהיה שינוי", כתב בנט. הוא הוסיף כי לאורך ההיסטוריה צעירים הניעו מהלכים גדולים, והזכיר את מנהיגי העלייה השנייה כדוגמה לכך.

בנט התייחס גם לשירותו הצבאי של שלו וציין כי הוא סמ"ר ביחידת מגלן וכי פיקד על שורת פעולות בלבנון ובעזה בשנים האחרונות תוך סיכון חייו. לדבריו, לפני מספר חודשים שלו כמעט נהרג בלבנון.

עוד כתב בנט כי שלו גדל על מורשת סבו, סא"ל שאול שלו ז"ל, שהיה מג"ד טנקים ונפל במלחמת יום הכיפורים. "אני גאה בו ובנבחרת המעולה של מנכ"ליות, לוחמים, ובכלל ביצועיסטים שאנו מביאים. ביחד נתקן את ישראל!", חתם בנט.