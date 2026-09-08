פעיל הימין ברוך מרזל פנה היום (שלישי) לד"ר מיכאל בן ארי וקרא לו לשקול מחדש את החלטתו שלא להתמודד בבחירות הקרובות.

הפנייה מגיעה יום לאחר שבן ארי הצהיר באופן מפורש כי אין בכוונתו להתמודד שוב לכנסת בבחירות הקרובות.

מרזל טען כי הוא מבטא בפנייתו עמדה של פעילים נוספים, "מיכאל, אני פונה אליך בשם הרבה חברים שמרגישים בדיוק כמוני: אם אתה לא רץ לכנסת, לא יהיה לנו למי להצביע".

לדבריו, קיימות כיום כמה רשימות שמעוניינות בצירופו של בן ארי: "יש היום כמה רשימות שמעוניינות שתצטרף אליהן, ואני קורא לך, אל תישאר בחוץ".

מרזל קרא לבן ארי לבחור באחת מהן ולהיכנס מחדש לזירה הפוליטית, "הצטרף לאחת מהרשימות שרוצות אותך, כדי שלאנשים שמאמינים בדרך שלנו יהיה בשביל מי לפעול, בשביל מי להילחם ובשביל מי להצביע".

את פנייתו חתם, "אנחנו צריכים אותך בתוך המערכת, לא מחוצה לה".

הקריאה מגיעה לאחר שאמש הבהיר בן ארי כי אינו מתכוון להתמודד. על רקע גורמים שלדבריו מרבים להתבטא בשמו בתקופה האחרונה, כתב, "מציע לכל הגורמים שמרבים לדבר בשמי בשבועיים האחרונים, להתרכז בעצמם. כשיש לי מה להגיד ויש צורך, אני יודע לעשות את זה מצוין בלי מתווכים".

בן ארי התייחס ישירות לשאלת ההתמודדות והצהיר, "לשאלת רבים: אינני מתמודד בבחירות הקרובות ללא שום קשר למשפט שלי שמתנהל בימים אלה. אני מאחל ומייחל להצלחה רבה לגוש הימין".

לצד ההחלטה שלא להתמודד, בן ארי, שכיהן בעבר כחבר הכנסת, הבהיר כי ימשיך בפעילות ציבורית מחוץ לכנסת.

"הכנסת היא כלי חשוב ומשמעותי לשרת את עם ישראל, אבל נותרו עוד כמה דרכים לעשות זאת, ובע"ה מתכוון להמשיך ככל יכולתי, במלאכת הקרב על התודעה", כתב.