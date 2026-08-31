פעיל הימין ברוך מרזל שוחח הערב עם ערוץ 7 על מפת ההתמודדות במחנה הימין לקראת הבחירות, והציג עמדה שלפיה האתגר המרכזי אינו דווקא איחוד בין המפלגות הקיימות אלא החזרת מצביעי ימין מאוכזבים לקלפיות.

לדבריו, יש כיום ציבור גדול שאינו מוצא מפלגה שאיתה הוא מזדהה ועלול להישאר בבית ביום הבחירות.

בפתח השיחה התייחס מרזל לניסיונות של ראש הממשלה לחבר בין איתמר בן גביר לבצלאל סמוטריץ', ואמר כי לדעתו דווקא במקרה הזה הלחץ לחיבור אינו הכרחי.

להערכתו, גם סמוטריץ' וגם בן גביר מסוגלים לעבור את אחוז החסימה באופן משמעותי, ולכן נכון יותר לבחון חיבורים שמביאים קהלים חדשים ולא רק מאחדים כוחות שכבר מצביעים לימין.

כשנשאל על עופר וינטר, מרזל השיב כי אינו יודע להעריך בוודאות את מצבו האלקטורלי, אך הוסיף כי לדעתו יש מקום לחזק גם אותו אם בכך ניתן יהיה למשוך מצביעים נוספים. מבחינתו, המבחן של כל מהלך פוליטי צריך להיות פשוט: האם הוא מגדיל את מספר הקולות שמגיעים למחנה הימין.

מרזל טען כי הבעיה המשמעותית יותר של נתניהו ושל גוש הימין היא מספרם של מצביעים שאינם מתכוונים להגיע לקלפיות. לדבריו, להערכתו מדובר בפוטנציאל של בין חמישה לעשרה מנדטים של מצביעי ימין, ולכן הוא סבור שיש צורך לייצר עבורם מסגרות פוליטיות שייתנו להם סיבה להצביע.

בהמשך הסביר כי מבחינתו סמוטריץ' אכן צריך לחפש חיבורים, אך לא חיבורים שמסתכמים באיחוד טכני בלבד. הוא קרא לנסות להגיע לחרדים שהתאכזבו מהממשלה, ללוחמים שהתאכזבו מהמערכת ולמצביעים נוספים במחנה הימין שאיבדו אמון במפלגות הקיימות.

לדבריו, "החיבורים צריכים להוסיף עוד מנדטים", ולא רק לצמצם את מספר הרשימות. מרזל הזהיר כי אם לא תימצא דרך להחזיר את המצביעים המאוכזבים לקלפיות, הימין עלול לשלם על כך בתוצאות הבחירות.

בהמשך נשאל גם על מקומו האישי במערכת הפוליטית, לאחר שפרסם כי הוא מוכן לוותר על מקום ברשימה למען חיבורים רחבים יותר. הוא השיב כי מבחינתו, במקום שבו יתמודד מיכאל בן ארי - שם תינתן תמיכתו.

לדבריו, מתקיימות שיחות עם כמה מפלגות שמעוניינות בשילובו של בן ארי. מרזל הדגיש כי הוא מבקש לפעול לחיזוק מסגרת פוליטית שתצליח למשוך מצביעים שאינם מוצאים כיום כתובת.

כשנשאל אם נתניהו בכלל מעוניין לראות את בן ארי חוזר לכנסת, מרזל השיב כי הוא אינו עוסק ב"סידור העבודה של נתניהו". לדבריו, השאלה המרכזית מבחינתו היא לא מי נוח לראש הממשלה, אלא האם לכל קבוצה במחנה הימין יש בית פוליטי שמאפשר לה להצביע.

נושא נוסף שעליו מתח מרזל ביקורת הוא אחוז החסימה. הוא טען כי המערכת הפוליטית אינה יכולה מצד אחד להעלות את אחוז החסימה ומצד שני להאשים מפלגות קטנות בכך שהן מסכנות קולות.

לדבריו, אם הימין ומפלגות הקואליציה סבורים שיש לאפשר למפלגות כמו נעם, זהות או מסגרות נוספות להתמודד מבלי לסכן את הגוש, עליהם לפעול להורדת אחוז החסימה. בעיניו, זהו פתרון שיכול לאפשר למפלגות בעלות קהל מצביעים קטן אך יציב להתמודד באופן עצמאי.

מרזל הזכיר כי במשך ארבע שנים לא נעשה, לשיטתו, מספיק כדי לשנות את אחוז החסימה. לכן הוא סבור שלא נכון לבוא כעת בטענות למפלגות המבקשות לרוץ, לאחר שהמערכת עצמה הותירה את הרף הגבוה על כנו.

בחלק האחרון של השיחה עבר מרזל לעסוק בסוגיית ההגירה מרצועת עזה. לדבריו, מדובר באחד המחדלים הגדולים ביותר של ממשלת הימין הנוכחית, משום שלטענתו המדינה לא השקיעה בנושא מאמץ ממשלתי מקיף.

הוא טען כי הממשלה הייתה צריכה לרתום לנושא שורה ארוכה של גופים, בהם משרד ראש הממשלה, משרד הביטחון, שב"כ, המוסד, משרד החוץ, משרד האוצר ועוד. לשיטתו, היה צריך להקדיש לסוגיה מאמץ מערכתי דומה לזה שמוקדש לזירות ביטחוניות אחרות.

לדבריו, "הגירה, הגירה, הגירה. הם רוצים - תעזרו להם", והוא הציג את הנושא כפתרון שלדעתו יכול להשפיע באופן רחב גם על המציאות הביטחונית.

כשנשאל מה יהיה הנושא הראשון שמיכאל בן ארי ידרוש לקדם אם יחזור לכנסת, מרזל השיב כי להערכתו סוגיית ההגירה תהיה אחד הדגלים המרכזיים שלו. לדבריו, היא צריכה להפוך לדרישה קואליציונית מרכזית ולא להידחק לטובת נושאים תקציביים אחרים.

מרזל חתם את השיחה בקביעה כי מבחינתו המטרה היא לאפשר הגירה "מעזה ומכל מקום שהם רוצים".