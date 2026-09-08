הכדורסל הישראלי שוב כאן. חודשיים וחצי אחרי שהסתיימה עונת 2025/26 בליגת העל שבכדורסל עם זכייתה של מכבי ת"א באליפות המדינה בפעם ה-58 בתולדותיה, הערב (שלישי) יצאה לדרך עונת 2026/7 של הכדורסל הישראלי עם טורניר קדם העונה - טורניר גביע ווינר סל.

ראשונה לעלות ולשחק את משחקה הרשמי הראשון לעונה הייתה מי שניצחה את טורניר קדם העונה אשתקד, מחזיקת גביע ווינר סל, הפועל ירושלים.

האדומים מהבירה החלו את העונה עם משחק חוץ כשהתארחו אצל העולה החדשה, מכבי אשדוד למשחק במסגרת בית ד'.

גם חסרונו של הכוכב הגדול של הקבוצה ושל הכדורסל הישראלי כולו, ג'ארד הארפר ששבר את אצבעו וייחסר לירושלים למשך מספר חודשים, לא התקשתה ירושלים לנצח הערב במטרה להגן על התואר בו זכתה אשתקד כשאחרי מחצית ראשונה צמודה והפכפכה, השתלטה ירושלים על המשחק כולו ולא הביטה עוד לאחור.

רבע שלישי אדיר אותו סיימה ב-33:10, לא הותיר לאשדוד כל סיכוי כשבהמשך הפער רק הלך ותפח וכבר עמד על 34 נקודות. זה נגמר עם 110:77 כאשר בחסרונו של הארפר, מי שתפס פיקוד וסיפק ניצוצות היה קני לופטון ג'וניור שסיים את המשחק עם 23 נקודות.

אשדוד יכולה רק להתעודד מהיכולת של שחקנה הזר החדש רוביט שקלע 15 מ-19 הנקודות שלו במשחק במחצית הראשונה ומהעובדה כי במהלך המשחק הובילה ב-8 נקודות, אך במחצית השניה נעצר רוביט וכמוהו גם אשדוד כולה כשקלעה רק 27 נקודות.

ירושלים, עם מאמן חדש על הקווים בדמותו של סשה אוברדוביץ' המוערך והחתמות נוצצות, פותחת את המסע להגנה על התואר ברגל ימין.