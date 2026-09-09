אודיה ובן צור - ואני בחסדך בטחתי (Prod. By Maor Shooshan)

הזמרת והיוצרת אודיה משחררת את "השם עזר", EP חדש הכולל חמישה שירים ונע בין אמונה, נשיות וכאב. בין השירים בפרויקט נמצאים "דילן *3898", "ואני בחסדך בטחתי" ו"רוצי ילדה".

מאחורי "דילן *3898" עומד שיר שכתבו והלחינו אודיה ואבי אוחיון מנקודת מבטה של אישה הנמצאת במערכת יחסים אלימה. בשיר נכתב, "ולפעמים היא מחשבת איך עברו חצי חיים, לעצמה היא משקרת בפנים".

המספר *3898, ששולב בשמו של השיר, הוא מספר הטלפון של פורום מיכל סלה. אודיה בחרה לשלב אותו בשם במטרה להעלות את המודעות ולהפנות נשים הזקוקות לסיוע.

בשיר "ואני בחסדך בטחתי" חוזרת אודיה לשתף פעולה עם בן צור, ועוסקת באמונה, בחשבון נפש ובחיפוש אחר התחזקות. "רק באלול אני נזכרת להיות בן אדם. פתאום בא לי גם. עדיין אין לי יישוב הדעת, יראת שמים מתגעגעת", נכתב בשיר.

בהמשך עוסק השיר בצורך בחיזוק לצד הדרישה למעשה, "צריך תמיד חיזוקים, מישהו שירים אותי, שיזכיר לי שאף פעם לא מתייאשים, אבל צריך גם מעשים". לאחר מכן מגיעות המילים, "אז מנסים, מחפשים, לאט לאט אנחנו מטפסים, השתפכות הנפש, געגועים אין סופיים".

אודיה משלבת בשיר גם דימויים המזוהים עם חודש אלול, "אם המלך בשדה אני יוצא עם המעדר, לחפור בתוך הלב עד ההסתר שבהסתר". הפזמון חוזר על המילים, "ואני בחסדך בטחתי, יגל ליבי בישועתך".

שיר נוסף בפרויקט, "רוצי ילדה", עוסק באישה המבקשת לצאת מתוך מציאות של כאב ומאבק פנימי. "שנים שכבר אין בך שלום, מלחמה בין הלב והראש, מי ינצח עכשיו?", נכתב בשיר.

בפזמון מופיעה הקריאה, "רוצי ילדה, תראי שהאור יעלה, תראי שאמת תתגלה, צאי אל החופש שלך". בהמשך נכתב, "רוצי מהר, גם אם הלב יישבר, תראי את כבר לא רחוקה, עוד קצת והשמש עולה".