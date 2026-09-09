עיתונאי ערוץ 14 ישי פרידמן טען כי העיתונאי שלומי אלדר, שפרסם השבוע תחקיר בנוגע להתרעה שהועברה לראש הממשלה בנימין נתניהו לפני 7 באוקטובר, משתתף במקביל בקמפיין של עמותת "דרכנו".

בעקבות פנייתו של פרידמן, אישר אלדר כי הוא מקבל תשלום מהעמותה עבור הנחיית פודקאסט.

"הפרסומים של העיתונאי שלומי אלדר הם חלק מקמפיין בחירות שמבוצע על ידי עמותה המזוהה עם מפלגת הדמוקרטים", כתב פרידמן.

הוא טען כי מיד לאחר פרסום התחקיר ב"הארץ", החל אלדר בשיתוף פעולה עם "דרכנו" לקידום הנושא באמצעות פודקאסט וסרטונים.

פרידמן הוסיף וטען כי הסרטונים שבהם הופיע אלדר הוכנו עוד לפני פרסום התחקיר, וכי בין הגורמים המנהלים כיום את "דרכנו" נמצאים פעילים הקשורים למפלגת הדמוקרטים. על בסיס טענות אלה הגדיר את הפעילות "קמפיין פוליטי", ותהה אם אלדר מסר ל"הארץ" גילוי נאות על שיתוף הפעולה.

לדברי פרידמן, אלדר אישר בתשובה לפנייתו כי קיבל תשלום מ"דרכנו" עבור הפודקאסט. פרידמן כתב בתגובה, "העיתונאי שלומי אלדר מקבל כספים מעמותה פוליטית המזוהה וקשורה עמוקות למפלגת הדמוקרטים".

אלדר עצמו הגדיר את מטרת הפודקאסט כהעלאת סוגיית הקמתה של ועדת חקירה ממלכתית. פרידמן טען מנגד כי מדובר בפעילות בעלת אופי פוליטי, וכתב, "העיתונאי הנ"ל מודה שהוא חלק מקמפיין בחירות פוליטי של עמותה של מפלגת הדמוקרטים והוא לא מבין את הבעיה".

בהמשך הצביע פרידמן גם על פוסט שפרסם "המבזק החברתי", ובו קידום לפרק של אלדר העוסק בכשלי 7 באוקטובר. גם במקרה זה טען פרידמן לקשרים בין הגורמים השונים לבין פעילים במפלגת הדמוקרטים ולמימון שמקורו בהסתדרות.

"מכונת התעמולה של מפלגת הדמוקרטים", כתב פרידמן. לדבריו, "כולם מקדמים את העיתונאי שלומי אלדר שמשמש כגורם משמעותי בקמפיין בחירות של פעילי מפלגת הדמוקרטים ללא גילוי נאות ושקיפות. וכאמור, הם מממנים אותו".