האדמו"ר מבעלזא, מנהיג החסידות הנחשבת לאחת המרכזיות והמשפיעות בציבור החרדי, שוחרר מבית החולים הדסה עין כרם בירושלים לביתו שבקריית בעלזא בבירה.

שחרורו מגיע לאחר שעבר בהצלחה טיפול רפואי מתוכנן. מהצוות הרפואי שטיפל באדמו"ר נמסר כי הטיפול עבר בהצלחה מלאה וכי נרשמה שביעות רצון מקצב התאוששותו, דבר שאפשר את שחרורו חזרה לביתו.

ביום ראשון בבוקר הגיע האדמו"ר לבית החולים לסדרת בדיקות לאחר שלא חש בטוב.

בעקבות האשפוז והבדיקות, נעדר מנהיג החסידות ממעמד אמירת ה"סליחות" הראשונות המרכזי שנערך בבית המדרש הגדול של החסידות בירושלים. את תפילות הציבור ניהל במקומו בנו, הרב אהרן מרדכי רוקח.

היעדרותו של מנהיג החסידות, רבי ישכר דוב רוקח, עוררה דאגה רבה בקרב אלפי חסידיו בארץ ובעולם, שקיימו בימים האחרונים תפילות רבות לשלומו ולבריאותו.

כעת, עם שחרורו מבית החולים, מעריכים בחסידות כי הוא ישוב בהדרגה לשגרת יומו לקראת ראש השנה.