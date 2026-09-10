רינה מצליח על תומכי נתניהו רשת 13

העיתונאית ומגישת החדשות לשעבר רינה מצליח התבטאה בחריפות נגד תומכיו של ראש הממשלה בנימין נתניהו וכינתה אותם "כת".

הדברים נאמרו במסגרת ראיון שישודר הערב (חמישי) בתוכניתו של עמרי אסנהיים ברשת 13.

מצליח טענה כי היחס של הקבוצה שאליה התייחסה לנתניהו חורג מתמיכה פוליטית. "הקבוצה הזאת, הם לא תומכים בו, בנתניהו. הם מאמינים בו כמו שמאמינים באל, כמו שמאמינים בגורו", אמרה.

בהמשך חזרה על הדברים והגדירה את התמיכה בנתניהו כעניין של אמונה. "תומכי נתניהו הם לא תומכים בו מבחינה פוליטית. זה יותר עניין של כת ואמונה", אמרה.

מצליח הוסיפה אמירה חריפה נוספת על תומכי ראש הממשלה: "אין שם שום דבר הגיוני, כלום".

במהלך הראיון חשפה מצליח כי היא ועמית סגל אינם מדברים זה עם זו כבר זמן רב.

"אני לא מדברת עם עמית סגל המון זמן", סיפרה מצליח. לדבריה, הפער ביניהם נוגע גם לאופן שבו כל אחד מהם תופס את עבודתו העיתונאית.

מצליח אמרה, "אנחנו שני עיתונאים מסוגים שונים ואין בינינו באמת הרבה משותף". בהמשך הציגה את ההבדל, לשיטתה, בין הגישות שלהם לתקשורת.

"אני באתי לתקשורת כמשרתת ציבור, כמו פקידת מס הכנסה שצריכה לעשות את העבודה שלה", אמרה. על סגל הוסיפה, "והוא בא לקדם את האידיאולוגיה שלו".