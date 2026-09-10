הלכה לעולמה הרבנית רוית קלך ממדרשת או"ת לינדבדאום לאחר מאבק במחלה קשה.

הרבנית רוית, שהיתה עורכת דין במקצועה, הגיעה לעולם התורה לאחר שנות עבודה ארוכות בדרגים הבכירים ביותר של התעשיה האווירית. למרות הקריירה והמוניטין שצברה, לימוד התורה בער בה, והיא החליטה לשוב לספסלי בית המדרש.

היא הצטרפה לתוכנית לימודי הוראת הלכה ומנהיגות רוחנית של 'כולל דעה' במדרשת או"ת לינדנבאום של רשת 'אור תורה סטון', ולאחר חמש שנות לימוד אינטנסיביות סיימה את לימודיה לפני כ-3 שנים.

גם לאחר סיום הלימודים הרבנית רוית, בחרה להמשיך וללמוד במשרה מלאה בבית המדרש של הכולל ולהעמיק בלימוד הלכות חושן משפט עם הרב שוקי רייך. לאורך השנים היא היתה גם ממובילות קהילת "דרכי נועם" במודיעין, השיבה לשאלות הלכתיות רבות, ולימדה גמרא והלכה במקומות רבים.

"קיבלנו בכאב גדול ובעצב עמוק את הבשורה הקשה על פטירתה בטרם עת של הרבנית רווית, מן הלומדות המבריקות, המסורות והצדקניות ביותר שזכינו שיהיו חלק מבית המדרש שלנו" מציין נשיא וראש רשת 'אור תורה סטון', הרב ד"ר כתריאל ברנדר, "היא ניחנה בשכל חד ונדיר, בעומק מחשבה יוצא דופן, במסירות עצומה לתורה ובלב רחב ומלא חסד.

מי שזכה ללמוד לצידה, לשוחח איתה או פשוט לפגוש אותה בבית המדרש, הכיר את השילוב המיוחד שהיה בה: גדלות בתורה לצד ענווה, חדות מחשבה לצד רגישות אנושית עמוקה, ואהבת תורה שהקרינה על כל הסובבים אותה. כולנו נחסר מאוד את רווית: את תורתה, את נוכחותה ואת האור המיוחד שהביאה אל בית המדרש שלנו ואל חיינו".

הוא הוסיף. "ליבנו ומחשבותינו עם בעלה מאיר, ילדיה ונכדיה, אמה, ועם חברותיה ללימוד והחברותות שלה, שאיבדו דמות כה יקרה ומשמעותית. יהי זכרה ברוך ותהא נשמתה צרורה בצרור החיים".

הרבנית חמוטל שובל, ראש 'כולל דעה' בו למדה הרבנית רוית, מוסיפה: "הידע התורני של הרבנית רוית, אהבת התורה שלה ומאור הפנים שלה היו אבן שואבת לכל יושבות בית המדרש במדרשת לינדנבאום. איבדנו מורת הוראה, חברה טובה ומנהיגה אמיתית.

במעמד סיום לימודיה וקבלת התעודה בכולל, הרבנית רוית נשאה דברים ובחרה לצטט את השיר אור הנר שנכתב על פי כתבי הרב קוק: "צריך שכל איש ידע ויבין שבתוך תוכו דולק נר, ואין נרו שלו כנר חברו ואין איש שאין לו נר. וצריך שכל איש ידע ויבין שעליו לעמול ולגלות את אור הנר ברבים, להדליקו לאבוקה גדולה ולהאיר לעולם כולו". אכן אור משמעותי וחשוב כבה מן העולם ומבית המדרש שלנו", היא סיכמה.