דובר צה"ל עדכן הבוקר (שישי) כי תרגיל פתע החל במרחב אוגדת יהודה ושומרון, ובמסגרתו הוקפצו כלל גדודי האוגדה לתרגול ולהעלאת הכשירות המבצעית.

התרגיל צפוי להימשך עד שעות הצהריים, ובמהלכו תורגש תנועה ערה של כוחות הביטחון ברחבי הגזרה.

בצה"ל הבהירו כי התרגיל נועד לבחון את רמת הכוננות והכשירות המבצעית של הכוחות ולתרגל תרחישי פתע שונים, כחלק מההיערכות המבצעית לקראת תקופת החגים.

עוד נמסר כי האימון מהווה המשך לשורת תרגילים שבוצעו בשבועות האחרונים במרחב. במסגרת זו תורגלו מגוון תרחישים מבצעיים, לרבות שדרוג ודיוק שיתופי הפעולה עם יתר כוחות הביטחון וההצלה הפועלים בגזרה. בצה"ל הדגישו כי מדובר בתרגיל שתוכנן מראש וכי אין חשש לאירוע ביטחוני.

בתחילת השבוע קיים צה"ל תרגיל שבמסגרתו תורגלו מגוון תרחישים בגזרות השונות, ובהם פשיטות מהקרקע, מהאוויר ומהים. הכוחות התמודדו גם עם תרחישי ירי תמ"ס ופיגועי ירי, אירועים רבי-נפגעים, חטיפות ובני ערובה.

במהלך התרגיל נבחנו תפיסת ההגנה ומימוש פקודות ההגנה בגזרות השונות. כחלק מכך תורגלה הפעלת כוננויות ועתודות באופן קרקעי ומוסק, תוך הקפצה בפועל של גדודים ויחידות מיוחדות.

הכוחות הוקפצו למרחבים ולזירות השונות במטרה לספק מענה בזמן הקצר ביותר. במקביל נבחן שיתוף הפעולה הרב-זרועי בין הכוחות האוויריים, היבשתיים והימיים.

במסגרת התרגיל נבחנו גם תהליכי קבלת ההחלטות והמענה המבצעי בכלל הדרגים. התרגול כלל את הפיקודים המרחביים, הזרועות והאגפים ועד לרמת המטכ"ל.

בצה"ל מתכוונים לבצע למידה מעמיקה מלקחי התרגיל, תוך סימון תורפות ונקודות לציון. זאת במטרה להמשיך ולשפר את ההגנה ואת המוכנות הצה"לית למגוון תרחישים.