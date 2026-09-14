העיתונאי רביב דרוקר מותח ביקורת על הסרט "נז"א" ועל האופן שבו מוצגות בו עדויות נגד פעילות צה"ל ברצועת עזה.

במאמר שפרסם ב"הארץ" טען דרוקר כי חלק מהעדויות הקשות בסרט אינן כוללות פרטים בסיסיים שיאפשרו לבדוק ולאמת אותן.

הביקורת המרכזית שלו נוגעת לעדויות האנונימיות שעליהן נשען הסרט. "זו בעיה עצומה לשדר עדויות כה קשות, בלי שום פרט עובדתי שאפשר להיתלות בו לצורך אימות", כתב דרוקר.

לדבריו, חיילים העידו בסרט "שהיו חלק ממכונה שהרגה במכוון אלפי עזתים חפים מפשע, אבל אין שום אזכור של תאריך, מקום, אפילו לא של מקרה אחד שאפשר להיתלות בו".

הוא הזהיר כי עצם העובדה שהעדים אינם משקרים אינה מבטיחה שהעדות מדויקת. הוא הזכיר תחקיר שערך בעבר על עדויות של "שוברים שתיקה", שבו לדבריו נמצאו כמה עדויות מופרכות, והסביר, "הזיכרון האנושי לעתים חמקמק, בפעמים אחרות, החייל-העד לא מודע לתמונה המלאה".

דרוקר מתח ביקורת גם על הדרך שבה עריכת הסרט מחברת בין העדויות ומעניקה להן הקשר. לדבריו, מהסרט "מתקבלת תמונה של היה כיף להרוג ילדים עזתים חפים מפשע", אך הוא תהה אם דברי אחד החיילים על ההנאה מעבודתו לא נגעו למעשה לתחושתו שהוא מסייע לפגיעה בחמאס.

בהמשך התייחס גם לאופן שבו מוצג בסרט השימוש של חמאס באזרחים כמגן אנושי. "לשימוש של חמאס באזרחים כמגן אנושי יש ראיות רבות ומשכנעות", כתב, והוסיף כי חמאס מיקם תשתיות ומפקדות בבתי ספר ובבתי חולים: "לא הגיוני לא להתייחס לזה".

הוא ציין כי "לא סביר לא להגיד מילה על כך שחמאס והג'יהאד פרסמו לא מזמן רשימות ארוכות של פעילים שלהם, שנהרגו מהתקפות צה"ל, אנשים שכאשר נהרגו הם הוצגו בתקשורת הבינלאומית כספורטאים, עיתונאים ומורים".

באחת הטענות המרכזיות שהוצגו בסרט הטיל דרוקר ספק מפורש. מדובר בעדות שלפיה חיל האוויר תקף בניינים בשכונות שבהן הוערך כי 25% מהתושבים לא התפנו, תוך תיאור של השמדת חלקים משכונות והריגת מאות ואלפי בני אדם.

"אני לא מכיר את זה, למיטב ידיעתי, זה גם לא קרה", כתב דרוקר.