סרט אנטי-ישראלי חדש שנוצר על ידי היוצרים הישראלים יובל אברהם ורחל שור, מעורר סערה לאחר שהוקרן בפסטיבל ונציה.

מדבר בסרט שנקודת המוצא שלו, לדברי יוצריו, היא להוכיח שהייתה פגיעה מכוונת בעזתים במהלך המלחמה הנובעת משיטות הפעולה וממדיניות הצבא.

מובאות בו עדויות של של 24 חיילים ואנשי מודיעין ישראלים, שמופיעים בעילום שם, בפנים מוסתרים ובקולות מעוותים.

הסרט טוען, בין היתר, כי צה"ל משתמש במערכות בינה מלאכותית לאיתור מטרות באופן שלא שוקל את הנזק שייגרם למטרות אזרחיות באזור - טענות שמעולם לא הוכחו או נבדקו באופן רציני - גם לא על ידי יוצרי הסרט.

ח"כ טלי גוטליב (עוצמה יהודית) הגיבה בזעם וכתבה: "מי צריך אויבים כשיש אויבים מבית? איפה שר הביטחון? איפה הרמטכ"ל? כשאנשי יחידת 8200 מתראיינים לסרט שיוקרן בפסטיבל ומשקרים על הרג המוני של אזרחים בעזה ועל בחירת יעדים באמצעות Ai".

"איך הם עדיין חיילים?", תהתה גוטליב. "איך הם לא מאחורי סורג ובריח? איפה הצנזור הצבאי? אדוני שר הביטחון אולי תגלה לנו איך צהל לא הגיב לשקרים הזוועתיים האלה? שוב דובר צה"ל בשתיקתו משרת נרטיב שפוגע קשות בחוסן הצהלי ובטוהר לוחמינו עזי הרוח. מהרסייך ומחרבייך ממך יצאו".