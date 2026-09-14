הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר, קיים היום (שני) התייעצות מיוחדת עם צמרת צה"ל בעקבות הסרט "נז"א", והנחה לבחון צעדים משפטיים אפשריים ביחס לסרט ולמעורבים בו.

בנוסף הורה זמיר לבחון את היבטי ביטחון המידע ואת האפשרות שחומרים מסווגים הודלפו ושימשו להפקת הסרט.

בדיון השתתפו בין היתר סגן הרמטכ"ל אלוף תמיר ידעי, ראש אגף המבצעים אלוף איציק כהן, הפרקליט הצבאי הראשי אלוף איתי אופיר, מפקד חיל האוויר אלוף עומר טישלר, מפקד 8200 תא"ל א' ודובר צה"ל תא"ל אפי דפרין. זמיר אמר בדיון כי הסרט הוא "ניסיון מכוון לפגוע באופן ישיר בלגיטימיות של צה"ל ושל מדינת ישראל".

"על פי הפרסומים העולים עד כה זהו אינו סרט ביקורת על צה"ל ואינו ניסיון לברר את האמת", אמר זמיר. "הוא מבוסס על עלילות דם, עיוות מכוון של המציאות והאשמות שקריות וחמורות נגד חיילי צה"ל ומפקדיו".

הרמטכ"ל הוסיף כי מדובר מבחינתו במהלך המכוון נגד ישראל ולא רק נגד הצבא: "הוא מאמץ נרטיבים של שונאי ישראל, מכפיש את חיילינו ומפקדינו ומבקש להציג את צה"ל כמי שפועל במכוון שלא כדין. זהו ניסיון מסוכן לשלול מאיתנו את הלגיטימציה להגן על עצמנו מול הגרועים שבאויבינו - ובתוך כך לסכן באופן ממשי את חיילי צה"ל ומפקדיו".

זמיר הנחה את הפרקליט הצבאי הראשי לבחון ולקדם את הפעולות המשפטיות האפשריות ביחס לסרט ולמעורבים בו, בין היתר על רקע הפצת הטענות והשלכותיהן האפשריות על ביטחונם האישי של חיילי צה"ל ועל ביטחון המדינה. במקביל הורה לבחון היבטי ביטחון מידע ומעורבים אפשריים בהדלפת חומרים מסווגים ששימשו, על פי הודעת צה"ל, להפקת הסרט.

עוד הורה הרמטכ"ל להקים צוות רב-ארגוני ורב-תחומי בראשות ראש אגף התכנון, שיגבש דרכי פעולה וכלים להתמודדות עם טענות שקריות כלפי צה"ל וחייליו. הצוות צפוי לפעול בשיתוף מומחים מישראל ומהעולם.

"אנחנו לא נאפשר להפוך את חיילי צה"ל למטרה באמצעות שקרים ועלילות דם", אמר זמיר. "מול ניסיון כזה צריך לפעול בנחישות, בכל הכלים העומדים לרשותנו - משפטיים, פיקודיים והסברתיים".

הרמטכ"ל קרא גם למאמץ הסברה לאומי ובין-לאומי רחב בשיתוף משרד החוץ, משרד המשפטים, מערך ההסברה הלאומי וגורמים נוספים. הוא הדגיש כי צה"ל פועל בהתאם לדין הבין-לאומי, לרוח צה"ל ולערכיו, וטען כי הצבא מוביל במאמץ לצמצום הפגיעה בבלתי מעורבים.

רחל שור ויובל אברהם REUTERS/Yves Herman

הסרט, שיצרו הישראלים יובל אברהם ורחל שור, מציג לכאורה עדויות של חיילים וקצינים ישראלים הטוענים לפגיעה שיטתית בבלתי מעורבים ברצועת עזה ולאישור פגיעה נרחבת בחפים מפשע, וכן טענות הנוגעות לשימוש בכלי בינה מלאכותית.

הדמויות בסרט מטושטשות וללא סימני זיהוי, באופן שאינו מאפשר לאמת באופן קונקרטי את זהותן או לבחון את טענותיהן.

מוקדם יותר התייחס דובר צה"ל, תא"ל אפי דפרין, לסרט והבהיר כי בצבא דוחים את הטענות שנחשפו בחומרים שפורסמו עד כה. "הסרט 'נז"א' עוד לא פורסם במלואו אך ממה שניתן לראות בפרומו, מוצגות בו שורה של טענות קשות ושקריות ביחס לצה"ל ולמשרתיו", אמר.

דפרין הזמין את יוצרי הסרט לאפשר לנציגי צה"ל לצפות בסרט המלא כדי להשיב באופן פרטני לטענות המועלות בו. "הדיון הציבורי סביב הסרט ראוי שיתנהל על בסיס עובדות - לא על בסיס מצגי שווא והכפשות שקריות", אמר.