תמא 38 נועדה לחזק מבנים שנבנו לפני החלת התקן הישראלי לעמידות ברעידות אדמה, ולאפשר לבעלי הדירות לשפר את הבטיחות, התשתיות ורמת המגורים. עם זאת, לא כל בניין ותיק זכאי אוטומטית לזכויות לפי התכנית, ולא בכל מקום בישראל ניתן לממש את אותן אפשרויות תכנוניות. הבנת כללי הזכאות היא תנאי בסיסי לפני פנייה ליזמים, למהנדסים או לעירייה.

זכאות לפי תמא 38 נקבעת לפי שילוב של שנת הבנייה, סוג השלד, מצב תכנוני עדכני, מדיניות הרשות המקומית ושאלת הכדאיות הכלכלית. לכן, לפני קידום יוזמה, חשוב למפות את המאפיינים ההנדסיים והמשפטיים של הבניין, לבדוק את זכויות הבנייה הקיימות והפוטנציאליות, ולהכיר את ההבדלים בין מסלולי חיזוק, הריסה ובנייה מחדש והתחדשות עירונית מרחבית.

הבסיס החוקי: מהי תמא 38 ועל אילו בניינים היא חלה

תמא 38 היא תכנית מתאר ארצית לחיזוק מבנים קיימים מפני רעידות אדמה. התכנית הגדירה מנגנון של הענקת זכויות בנייה ותמריצים ליזמים ולבעלי דירות, בתמורה לביצוע חיזוק של שלד הבניין ושדרוג מערכות חיוניות. בפועל, מרבית הפרויקטים כוללים גם תוספת קומות, הרחבת דירות קיימות והוספת מעלית וחניות, כדי לאפשר כדאיות כלכלית.

הקריטריון המרכזי לזכאות הוא מועד קבלת היתר הבנייה המקורי של הבניין. התכנית חלה בעיקר על מבנים שנבנו לפני 1.1.1980, כלומר לפני כניסתו לתוקף של התקן המחייב לעמידות ברעידות אדמה. יחד עם זאת, יש לבחון את מועד קבלת ההיתר בפועל ולא רק את שנת האכלוס, משום שלעתים בניין אוכלס בשנים מאוחרות יותר אך תוכנן לפי תקנים ישנים יותר.

בניינים שנבנו לאחר 1980, או כאלה שעברו חיזוק יסודי בהתאם לתקן העדכני, אינם נחשבים בדרך כלל מועמדים טבעיים לתמא 38. במקרים גבוליים נדרש מהנדס קונסטרוקציה לבחון את המסמכים ההנדסיים, את תכניות השלד המקוריות ואת מצב המבנה בשטח, כדי לקבוע האם קיימת הצדקה מקצועית להחלת מנגנון חיזוק ותוספת זכויות.

קריטריונים הנדסיים: סוג השלד, מצב הבניין וסיכוני רעידות אדמה

מעבר לשאלת שנת הבנייה, נבחנים מאפיינים הנדסיים של הבניין. תמא 38 כוונה בראש ובראשונה למבנים רבי קומות בעלי שלד בטון או מסגרת פלדה, שבהם כשל קונסטרוקטיבי עלול להוביל לנזק חמור בנפש וברכוש. מבנים נמוכים במיוחד, או כאלה שנבנו בשיטות בנייה ייחודיות, עשויים להיבחן באופן שונה.

מהנדס קונסטרוקציה בודק את יציבות היסודות, את איכות העמודים והקורות, את מצב הקירות הנושאים ואת קיומן של תוספות בנייה לא מבוקרות שפוגעות ביציבות. לעתים, גם אם הבניין עומד עקרונית בתנאי הסף של התכנית, מצב הנכס בשטח מחייב חיזוק נרחב יותר או אף שקילת מסלול של הריסה ובנייה מחדש במקום חיזוק נקודתי.

במקרים רבים משתלב פרויקט תמא 38 עם תהליך מקיף יותר של שיפוץ בניינים, הכולל טיפול במעטפת, החלפת מערכות אינסטלציה וחשמל, שיקום מרפסות ושדרוג חדרי מדרגות. חיזוק שלד בלבד, ללא טיפול בליקויים קיימים, עלול לפגוע בכדאיות הכוללת ובאטרקטיביות של הפרויקט עבור דיירים ורוכשים פוטנציאליים.

היבטים תכנוניים: זכויות בנייה, מדיניות עירונית ותכניות מתאר

גם כאשר בניין עומד בקריטריונים ההנדסיים, הזכאות המעשית לתמא 38 תלויה במרחב התכנוני שבו הוא מצוי. לכל רשות מקומית מדיניות משלה לגבי גובה הבנייה המותר, מספר הקומות הנוספות, מספר יחידות הדיור שניתן להוסיף, וחלוקת הזכויות בין היזם לבעלי הדירות. מדיניות זו מעוגנת לעתים במסמכי מדיניות, בתכניות מפורטות או בתכניות מתאר מקומיות.

במרכזי ערים מבוקשים, שבהם ערך הקרקע גבוה, נוטות הרשויות לאפשר תוספת זכויות נדיבה יותר, מתוך הבנה שהפרויקט מממן גם שדרוג תשתיות עירוניות. לעומת זאת, בשכונות פריפריאליות או באזורים שבהם קיימת צפיפות גבוהה במיוחד, הרשויות עשויות להגביל את מספר הקומות או את מספר הדירות החדשות, כדי למנוע עומס נוסף על כבישים, חניה ושירותים ציבוריים.

בניינים המצויים לאורך צירי תחבורה ראשיים, או בתוך מתחמי התחדשות עירונית מתוכננים, עשויים להיות מופנים למסלולים אחרים כגון פינוי-בינוי או תכניות מפורטות ייעודיות. במקרים כאלה, אף שהבניין כשיר עקרונית לתמא 38, הרשויות יעדיפו לקדם תכנון כוללני של הרובע, ולא פרויקטים נקודתיים שעלולים לסתור את החזון העירוני ארוך הטווח.

סוגי מסלולים: חיזוק, הריסה ובנייה מחדש והתחדשות מרחבית

תמא 38 התפתחה עם השנים ממסלול חיזוק נקודתי למסלולים מגוונים, המשפיעים על אופי הפרויקט ועל התאמתו לסוגי בניינים שונים. ההבחנה בין המסלולים חשובה להבנת השאלה איזה בניין זכאי לתמא 38 ובאיזו מתכונת.

מסלול חיזוק ותוספת (הידוע כגרסה המקורית של התכנית) מתאים בעיקר לבניינים במצב סביר, שבהם ניתן לחזק את השלד, להוסיף מעלית, להרחיב דירות קיימות ולהוסיף מספר קומות מוגבל. מסלול זה נשען על שלד הבניין הקיים, ולכן רלוונטי כאשר אין ליקויים קונסטרוקטיביים קשים המצריכים הריסה מלאה.

מסלול הריסה ובנייה מחדש מתאים לבניינים ישנים מאוד, בעלי תכנון מיושן או ליקויים חמורים, שבהם חיזוק נקודתי אינו יעיל או כלכלי. במסלול זה נהרס הבניין כולו ונבנה מחדש בהתאם לתקן עדכני, תוך ניצול מירבי של זכויות הבנייה המותרות. בניינים נמוכים יחסית, על מגרשים גדולים, עשויים ליהנות במיוחד ממסלול זה, משום שניתן להגדיל משמעותית את מספר יחידות הדיור החדשות.

בנוסף קיימים מודלים של התחדשות מרחבית, שבהם מספר בניינים נכללים במתחם אחד ומתוכננים כמקשה אחת. במקרים כאלה, ייתכן שבניין בודד כשיר עקרונית לתמא 38, אך יועדף שיתוף פעולה בין כמה בניינים כדי ליצור תכנון יעיל יותר של חניה, שטחי ציבור ומרחב פתוח. לכן, בחינת הזכאות צריכה לכלול גם סקירה של סביבת הבניין ולא רק של הנכס עצמו.

היבטים משפטיים: בעלות, רישום, חריגות בנייה והסכמת דיירים

כדי שבניין יוכל לממש זכויות לפי תמא 38, עליו להיות מוסדר מבחינת רישום זכויות, הגדרת חלקות, והיעדר חסמים משפטיים מהותיים. בניינים שבהם קיימות מחלוקות בעלות, שעבודים מורכבים, או חריגות בנייה משמעותיות שלא הוסדרו, עלולים להיתקל בקשיים בקבלת היתר בנייה חדש ובחתימה על הסכמים עם יזם.

הסכמת הדיירים היא מרכיב קריטי. גם אם הבניין עומד בכל תנאי הזכאות ההנדסיים והתכנוניים, התנגדות של חלק מהבעלים יכולה לעכב את הפרויקט או למנוע את קידומו. הדין מאפשר במקרים מסוימים להתקדם גם ללא הסכמה מלאה, אך הדבר מחייב הליכים משפטיים מורכבים, מינוי כונסים או פנייה למפקח על רישום המקרקעין.

בניינים שבהם מרבית הדיירים מסכימים עקרונית לחיזוק ושדרוג, בעלי רישום מסודר בטאבו, ומעט חריגות בנייה הניתנות להסדרה, נחשבים מועמדים מתאימים יותר לפרויקט תמא 38. לעומת זאת, בניינים עם שימושים מעורבים (מגורים ועסקים) או עם שטחים משותפים שנבנו ללא היתר, מצריכים בחינה מדוקדקת של חלוקת הזכויות והחובות בין הצדדים.

כדאיות כלכלית: מתי הזכאות התכנונית אינה מספיקה

גם כאשר בניין זכאי לתמא 38 מבחינה הנדסית, תכנונית ומשפטית, נדרש מבחן כדאיות כלכלית. יזם או קבלן בוחנים את עלויות החיזוק, הבנייה, המימון, הוצאות הפיתוח, היטלי ההשבחה והאגרות העירוניות, מול התמורה הצפויה ממכירת הדירות החדשות. באזורים שבהם מחירי הדירות נמוכים במיוחד, ייתכן שהפרויקט לא יהיה רווחי, ולכן לא יימצא גורם שיישא בעלויות.

כדאיות הפרויקט מושפעת גם ממספר יחידות הדיור הקיימות בבניין, גודל המגרש, אפשרות להוספת חניה תת-קרקעית, והאם קיימת תשתית תחבורתית מספקת. בבניינים קטנים מאוד, עם מספר דירות מצומצם, גם תוספת זכויות משמעותית לא תמיד מספיקה כדי להצדיק את ההשקעה. לעומת זאת, בניינים בינוניים על מגרשים רחבים נהנים לרוב מיחס טוב יותר בין עלות להכנסה.

מבחן הכדאיות משפיע בסופו של דבר על השאלה איזה בניין זכאי לתמא 38 במובן המעשי, ולא רק התיאורטי. לעתים נדרשת התאמה של היקף השדרוגים, חלוקת הדירות החדשות בין היזם לדיירים, או שילוב מקורות מימון משלימים, כדי להפוך פרויקט גבולי לכדאי ולמימושי.

תהליך בדיקה מומלץ: מהצעד הראשון ועד החלטה על קידום פרויקט

בדיקת זכאות של בניין לתמא 38 מתחילה באיסוף מסמכים בסיסיים: היתר הבנייה המקורי, תשריט הבית המשותף, נסח טאבו עדכני ותכניות השלד אם קיימות. על בסיס נתונים אלה ניתן לפנות למהנדס קונסטרוקציה וליועץ תכנוני, שיבחנו את שנת הבנייה, מצב השלד והזכויות התכנוניות הראשוניות.

בשלב הבא נערך בדרך כלל ניתוח ראשוני של היתכנות כלכלית, הכולל הערכה גסה של עלויות הביצוע מול מספר יחידות הדיור שניתן להוסיף ומחירי השוק באזור. אם הממצאים הראשוניים חיוביים, ניתן לפנות לרשות המקומית לקבלת מידע תכנוני מעודכן, לבחון מדיניות עירונית רלוונטית, ולברר האם קיימות תכניות מתאר חדשות שעשויות להשפיע על היקף הזכויות.

רק לאחר שהתברר שהבניין עומד בקריטריונים ההנדסיים, התכנוניים, המשפטיים והכלכליים, מתקדם התהליך לשלב בחירת יזם, גיבוש הסכם מפורט והכנת תכניות להגשת היתר. לכל אורך הדרך חשוב לבחון לא רק את עצם הזכאות הנקודתית לתמא 38, אלא גם את תרומת הפרויקט לשיפור איכות החיים בבניין, את רמת הבטיחות שיתקבלו בסיום, ואת ההתאמה למרחב העירוני הסובב.