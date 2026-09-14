צה"ל ושב"כ עצרו הבוקר (שני) במהלך מבצע מיוחד לסיכול טרור באזור טולכרם את המחבל מחמד אבראהים עא והאב שחאדה, בכיר בתשתית הטרור של ארגון פתח' באזור.

הפעולה יצאה לפועל לאחר מעקב ממושך שניהל שב"כ אחרי המחבל במהלך השבועות האחרונים.

את הפשיטה הלילית ניהלו לוחמי יחידת דובדבן. שחאדה שהה במסתור בתקופה האחרונה. על פי המידע והחשדות שגובשו נגדו, הוא היה מעורב באופן פעיל בקידום ובתכנון של פיגועים וכן בהוצאתם לפועל. במקביל הוא עסק במסחר באמצעי לחימה.

לפני כשבוע וחצי סיכלו לוחמי דובדבן חוליית טרור שהתארגנה לקראת ביצוע פיגוע באזור קבאטיה.

הכוחות בשטח הצליחו להשיג אלמנט של הפתעה מוחלטת, והשתלטו על חמשת המחבלים החשודים בתוך פחות מעשר דקות מרגע החדירה למרחב. בעקבות המעצר המהיר ערכו הלוחמים סריקות מדוקדקות בבתי החשודים, ובמהלכן חשפו והחרימו רובה סער מסוג M16 ואמצעי לחימה נוספים שהוסתרו על ידי חברי החוליה.

חמשת המחבלים, יחד עם אמצעי הלחימה שנתפסו, הועברו להמשך חקירה במתקני כוחות הביטחון.