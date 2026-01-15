בתחילת השבוע התרחשה תקרית חמורה במהלך פעילות של יחידת דובדבן בקסבה של שכם.

על פי דיווח של דורון קדוש בגלי צה"ל, חמישה לוחמים זוהו בטעות כמחבלים ונורו על ידי כוח מקביל מצה"ל.

הלוחמים כמעט ונהרגו כתוצאה מהירי, ולפי העדויות - התקיפה נעצרה רק שניות לפני הפעלת רחפן מתאבד לעברם. באירוע לא היו נפגעים.

האירוע התרחש כאשר כוחות משתי פלגות של היחידה פעלו בשכם בנקודות שונות. בעקבות טעות בניווט, כוח אחד חצה את גבול הגזרה שנקבע מראש, והגיע לגג מבנה שנמצא באחריות הפלגה השנייה. רחפן שפעל באזור זיהה את הלוחמים כחשודים חמושים, ודיווח על כך.

תוך זמן קצר, נפתחה לעברם אש מסיבית. הלוחמים על הגג הספיקו לשכב ולהסתתר. אחד מהם העיד: "חשבתי שכולנו הולכים למות".

הלוחמים שהיו על הגג צעקו ברשת הקשר שיורים עליהם - אבל הדבר לא עבר כראוי בין הכוחות.

במקביל, נשקל בצוות הלוחמים השני שימוש ברחפן מתאבד לפגיעה במי שזוהו כ"חמושים". רק בשלב האחרון נבלמה התקיפה, כשעלה חשד כי מדובר בלוחמים מהכוח השני.