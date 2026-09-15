סשה טרופנוב על האמונה שהתחזקה בשבי: "אם ה' ייתן לך את החיים האלה - זכית"

שורד השבי סשה טרופנוב, התארח יחד עם אשתו ספיר כהן ששרדה גם היא את התופת בעזה, בסרט "נשמות צמאות" של עדן הראל בערוץ 14. טרופנוב סיפר כיצד התחזק בשבי באמונה - מתוך הבנה שזה מה שיחזיק אותו וייתן לו כוחות.

"כשהגעתי לסיטואציה של השבעה באוקטובר", אמר טרופנוב, "לא היה לי את הכלים להתמודד עם האתגר הזה". כשהכל נלקח ממנו, הוא נאלץ להתמודד עם שאלות שלא היה יכול לברוח מהן.

הוא שחזר את הרגעים הקשים שבהם הבין שהוא זקוק מאוד לאותה אמונה. "אני מגיע לשבי עם יריות ברגליים, ראש פתוח וקרע בכתף, מצב נוראי מבחינה פיזית. דווקא המקום הזה הביא אותי לחשיבה יותר טובה מבחינה מנטלית. ההבנה שאת הגורל שלי אני לא יכול לבחור. העבירו אותי אחרי התופת בחאן יונס שכמעט מתתי שם - ושמו את זה באיזה כלוב. לפני כן עוד הייתי עם המחבלים ואפשרו לי להסתובב בחלל קטן - ופתאום אני בכלוב קטן - וזו סיטואציה לא נעימה. אתה אומר לעצמך: 'איך זה קרה?'.

ברגע הזה החליט טרופנוב לעשות שינוי מחשבתי. "אמרתי: 'אתה יודע לא להסתכל על הדברים באופן פשוט. נסה להתנתק מהמחשבה על מה שקורה עכשיו ותבין שזו דרך לבנות את עצמך יותר טוב'. בחצי שעה של ישיבה עם עצמי קרה לי סוויץ' בראש. המחבלים כבר לא הפחידו אותי כל כך והחשש ממה שעתיד לבוא כבר לא עניין אותי. פשוט חשבתי 'אם אלוהים ייתן לך את החיים האלה, אז זכית, ואם לא היו לך 27 שנים טובות וכמה חודשים רעים. הכל בסדר'".