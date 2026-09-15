הפנטגון מפרסם דו"ח לפיו המלחמה באיראן גרמה למחסור חמור בחימושים עבור הצבא האמריקאי, וכי עלות המלחמה עבור האוצר האמריקאי היא מעל 33 מיליארד דולר.

על משמעות הטענה עבור הצבא האמריקאי ועבור הרחוב האמריקאי שוחחנו עם קונסול ישראל לשעבר בלוס אנג'לס, יקי דיין.

את דבריו פותח יקי דיין בהבהרת המציאות שעמה מתמודדת ארה"ב בהיבט זה של חימושים צבאיים, ומציין כי כאשר מדובר בהיערכות החימושים האמריקאית האויב הראשון במעלה עבורם הוא סין, וכאשר מדובר במחסור בחימושים לא מדובר במחסור שאמור להשפיע על המלחמה באיראן, אלא על ההיערכות האמריקאית בכלל החזיתות.

דיין מזכיר עוד את ניהול המלחמות הא-סימטריות, שבהן רחפנים בעלות זעומה משבשים שימוש בטילים שעלותם מיליונים. במלחמה זו קצב ייצור טילי ההגנה לא עומד בקצב ייצור רחפני הנפץ הזולים הרבה יותר. "אין ספק שארה"ב וכלל המדינות יצטרכו לתת מענה לאיום הזה. לכן זו מערכה שלקחה לארה"ב יותר משאבים מכפי שהיא חשבה, מערכה שהייתה ארוכה יותר מכפי שארה"ב חשבה ואכן בתחומים מסוימים ארה"ב הגיעה למחסור מסוים כמו בטילי ההגנה שקצב הייצור שלהם הוא יותר איטי. ארה"ב צריכה להתאים את עצמה לעולם האיומים החדש", אומר דיין הסבור שסוגיה זו היא העומדת בבסיס הדו"ח של הפנטגון.

"מעבר לכך, כשהאמריקאי ברחוב מסתכל על זה, פחות מטריד אותו נושא החימושים ויותר מטרידים אותו הסכומים שהממשל האמריקאי מממן בהם את המלחמות הללו, כי זה מה שהדמוקרטים הפופוליסטים ב'ווק' ובשמאל הפרוגרסיבי מדברים עליו כשהם טוענים שבמקום לממן את מערכת החינוך והבריאות ממנים טילים במקום חינוך, שזו שטות מוחלטת כי ארה"ב היא לא וילה בג'ונגל. לא מזמן צוין יום השנה ה-25 לפיגועי התאומים, ולכן די ברור שאם ארה"ב רוצה לנהל את העולם היא צריכה להיות נוכחת בו".

לשאלתנו אם האמריקאי הממוצע מבין את הנתונים הללו, סבור דיין כי הדברים משתנים לפי זהותו ועמדותיו של האמריקאי שאותו נשאל על כך. "השמאל הפרוגרסיבי לא מבין את זה, וגם הימין הקיצוני לא מבין את זה. יש אחדות ותמימות דעים בין הימין הקיצוני והשמאל הקיצוני. זה מגיע גם לנושא שנאת היהודים והאנטישמיות".

"טראמפ הבין שהמשמעות של 'אמריקה ראשונה' היא להיות נוכח בזירות שונות בעולם, כי אם תישאר וילה בג'ונגל זו רק שאלה של זמן עד שהג'ונגל יגיע אליך. אם רוצים לנהל את העולם ושהעולם הפנימי שלך יהיה טוב יותר, אתה צריך להיות חזק יותר ונוכח יותר".

הנוכחות הזו, מסביר דיין, גורמת גם לסינים להבין את עוצמתה ונחישותה של אמריקה ולהימנע מעימותים כמו התכנית לפלישה סינית לטיוואן, כך שגם אם נוכחות ארה"ב בכוחות גדולים במזרח התיכון ופריסתם של חמישים אלף חיילים אמריקאים גורעת ממקומות אחרים, יש לכך השפעה כוללת על זירות אחרות.

בהתייחס לאנטישמיות הגואה בעקבות סוג כזה של דו"חות, כמו זה של הפנטגון, משוכנע דיין כי גם בטענת הפנטגון תהיה עילה למתקפות על היהודים, כפי שהיה גם באינספור אירועים קודמים בעבר. "אין ספק שהאנטישמיות היום בוטה יותר מכפי שהייתה בשנים שעברו. יש כאן אחדות בין ימין קיצוני לשמאל קיצוני. הימין הקיצוני האשים את היהודים בגרירת ארה"ב למלחמה בעיראק, גם במשבר המשכנתאות האשימו את היהודים, וכשיש מלחמה קריטית כל כך לעולם, זו קרקע פוריה לתיאוריות אנטישמיות חבויות. זו גם פעם ראשונה שאנחנו רואים את השמאל הקיצוני משלב ידיים עם הימין הקיצוני ומאשים את היהודים בתחלואי ארה"ב".