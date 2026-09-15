חילוץ הילדה כבאות והצלה לישראל

נערה בת 13 נפצעה היום (שלישי) באורח קשה לאחר שנפלה מגובה בבניין מגורים באילת. לוחמי האש וצוותי הרפואה חילצו אותה, והיא פונתה בניידת טיפול נמרץ של מד"א לבית החולים יוספטל.

לפי כבאות והצלה, הנערה נפלה מקומה שישית ונחתה על פרגולה בקומה הראשונה של הבניין.

לוחמי האש מתחנה אזורית אילת שהגיעו למקום זיהו את הנערה שוכבת על הפרגולה ועלו אליה יחד עם צוותי הרפואה. הם רתמו אותה לקרש גב וחילצו אותה מהפרגולה לצורך המשך הטיפול הרפואי.

חובש רפואת חירום מיחידת האופנועים של מד"א רוני זאבורה סיפר כי הנערה הייתה בהכרה וסבלה מחבלה רב-מערכתית.

לדבריו, צוותי מד"א העניקו לה טיפול רפואי מציל חיים ופינו אותה לבית החולים כשמצבה קשה ויציב: "פינינו אותה בניידת טיפול נמרץ של מד"א לבית החולים כשמצבה קשה ויציב".