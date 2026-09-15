פרופ' רון אלישר מהמרכז הרפואי הדסה השתתף באקוודור בניתוח מורכב להסרת גידול שהתפשט מחלל האף והסינוסים דרך בסיס הגולגולת אל המוח.

אלישר, מנהל האגף לניתוחי ראש-פנים-צוואר וכירורגיה משחזרת ומנהל מחלקת א.א.גרון וכירורגיה של הראש והצוואר בהדסה, הוזעק לסייע לצוות המקומי בעת ששהה בדרום אמריקה לצורך כנס מקצועי.

המקרה החל כאשר מטופלת בעיר גואיאקיל הגיעה עם אבצס מוחי גדול, נותחה בדחיפות בבית חולים אחר ועברה ניקוז של המוגלה. במהלך הניתוח נמצאה רקמה חשודה, וביופסיה העלתה כי מדובר בגידול מסוג פפילומה הפוכה, גידול שפיר אך אגרסיבי, שמקורו בחלל האף והסינוסים ופרץ דרך בסיס הגולגולת אל המוח.

מי שפנה לאלישר היה ד"ר אנדרס סנצ'ו, רופא אף אוזן גרון מקומי שהתמחה בעבר במחלקתו בהדסה והמשיך לשנתיים נוספות של השתלמות ברינולוגיה ובניתוחים אנדוסקופיים. רעייתו, ד"ר ליאה מורחון, התמחתה בהדסה בנוירוכירורגיה, והשניים שבו לאחר מכן לאקוודור כמומחים בתחומם.

"נסעתי לאקוודור מטעם ההסתדרות הרפואית בישראל כדי להשתתף בכנס האיגודים המקצועיים הרפואיים של אמריקה הלטינית", סיפר פרופ' אלישר. לדבריו, ממש לפני נסיעתו התקשר אליו ד"ר סנצ'ו וביקש את עזרתו במקרה הרפואי המורכב.

לאחר הטיפול הראשוני מצבה של המטופלת חזר בתוך זמן קצר לקדמותו, והצוות הגיע למסקנה כי נדרש ניתוח משולב של צוות נוירוכירורגי וצוות רינולוגי. הניתוח תוכנן להתבצע במקביל בגישה אנדוסקופית דרך חלל האף והסינוסים ובגישה נוירוכירורגית פתוחה דרך הגולגולת.

"הצוות מעבר לקו הטלפון הסביר שאין בידיו את המיומנות המתאימה לחלק האנדוסקופי של ניתוח כה מורכב", סיפר אלישר. "לאחר ששלחו לי את התוצאות של בדיקות ה-CT וה-MRI על מנת שאתרשם מחומרת המקרה, אכן לא חשבתי פעמיים. הסכמתי איתם שהדרך היחידה להציל את הפציאנטית היא ניתוח משולב שיבוצע בהקדם".

אלישר הצטרף לצוות המקומי שכלל את ד"ר סנצ'ו, ד"ר מורחון והנוירוכירורג הבכיר ד"ר אלברטו ולרזו, שגם הוא התמחה בעבר בהדסה. כך התברר כי כל ארבעת המנתחים שהשתתפו בניתוח, שניים מתחום אף אוזן גרון ושניים מתחום הנוירוכירורגיה, עברו את התמחותם בהדסה.

"הניתוח, אותו ערכנו בגישה היברידית, דרש היערכות מראש ותכנון מדוקדק של כל השלבים, כולל שלב האטימה של בסיס הגולגולת וההפרדה של המוח מחלל האף והסינוסים לאחר כריתת הגידול", הסביר אלישר. "עבודת הצוות הייתה מעולה, מהלך הניתוח היה כמתוכנן, ובסיומו הגענו לתוצאה הרצויה. לאחר הסרת הגידול והתאוששות מהניתוח מצבה של הגברת השתפר מאוד והיא מרגישה מצוין".

אלישר התייחס גם למשמעות שהוא מייחס להכשרת רופאים זרים בישראל. "הרופאים המקומיים, שהתמחו כולם בהדסה, הביאו איתם לאחר חזרתם למדינתם רפואה מצוינת ומהווים שגרירים טובים של מדינת ישראל", אמר.

לדבריו, הרופאים הזרים עוברים את ההכשרה בנוסף לרופאים הישראלים ולא על חשבונם, ולאחר ההתמחות נדרשים לשוב לארצותיהם. אלישר הוסיף כי העברת הידע והניסיון לרופאים ממדינות אחרות, ודרכם למערכות רפואיות ברחבי העולם, היא חלק מחזון הדסה כמרכז רפואי בינלאומי.