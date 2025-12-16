חנניה בן שמעון בהדלקה דוברות הדסה

חנניה בן שמעון, בן 24 מירושלים, שנפצע קשה בפיגוע ירי שהתרחש לפני כעשרה חודשים בכביש מעלה אדומים, הדליק הערב (שלישי) את הנר השלישי של חנוכה בבית החולים הדסה - יחד עם פרופ' ג'וש שרודר, המנתח שטיפל בו והציל את חייו.

האירוע התקיים ביוזמת רב חב"ד של המרכז הרפואי, הרב ישראל נפתלין, בהשתתפות אנשי צוות רפואי, מטופלים ובני משפחה.

בפיגוע הקשה, שאירע כאשר בן שמעון נסע עם אימו ברכב המשפחתי, פרצו שלושה מחבלים מרכב סמוך ופתחו בירי לעבר הנהגים שעמדו בפקק.

חנניה, ששוחרר יומיים קודם לכן משירות מילואים בעזה, הספיק לעבור מטווח הכשרה באקדח במסגרת תפקידו כמאבטח - מה שאיפשר לו להגיב מיידית ולירות לעבר אחד המחבלים, עד לחיסולו בידי כוחות הביטחון.

חנניה נפצע באורח קשה מירי המחבלים, בעיקר באזור האגן והירך, ועבר ניתוחים אורתופדיים מורכבים ושיקום ממושך בבית החולים הדסה - כולל טיפול נמרץ, אשפוזים ממושכים וצוות שיקום צמוד בהר הצופים.

"אני סוגר היום מעגל כשאני עומד על הרגליים אחרי שיקום ארוך וניתוחים שהחזירו לי את היכולות שאיבדתי בעקבות הפציעה", אמר חנניה בטקס. "הצוות האורתופדי בהדסה, הצוות בטיפול נמרץ ובכל המחלקות וכמובן צוות השיקום בהר הצופים - העמידו אותי על הרגליים".

לדבריו, "זה מסע ארוך, שנמשך הרבה מעבר ליום הפציעה עצמו והם קרן אור אמיתית במסע הזה. זה רגע מרגש וחשוב, אני שמח להיות בהדסה הערב ולהגביר את האור בעם ישראל - האור שהמחבלים חשבו שיצליחו לכבות".