מנהלת לשכת שרה נתניהו: "הציעו לי כסף כדי שאהפוך את עורי ואשקר"

סרט דוקומנטרי חדש שנמצא בימים אלה בשלבי צילום ועריכה עוסק בעובדים שעבדו במשך שנים בסביבתה של רעיית ראש הממשלה שרה נתניהו.

ערוץ 7 קיבל הצצה לקטע מהסרט, הכולל בין היתר עדות של ציפי נבון, מנהלת לשכת שרה נתניהו ב-25 השנים האחרונות.

בסרט טוענת נבון כי לאורך השנים נעשו ניסיונות לשכנע אותה לצאת נגד משפחת נתניהו תמורת כסף. "הציעו לי לא פעם כסף כדי שאהפוך את עורי ואשקר", היא אומרת, ומוסיפה, "ותמיד המחיר עלה סמוך לבחירות".

הסרט מופק על רקע טענות ותביעות שהגישו לאורך השנים עובדים לשעבר נגד רעיית ראש הממשלה, בין היתר בטענות להתעמרות במקום העבודה.

יוצרי הסרט מבקשים להתמקד בעדויותיהם של עובדים אחרים, שנותרו בסביבת משפחת נתניהו במשך שנים, ומעלים שאלות בנוגע לעיתוי שבו פורסמו חלק מהטענות בעבר.

מפיק הסרט יריב נתי מסביר כי זו הייתה נקודת המוצא להפקה, "הרגשתי שצריך לעשות מעשה". לדבריו, "נראה לי מוזר שבסמוך למערכות בחירות עולות שוב ושוב תביעות וטענות נגד רעיית ראש הממשלה, בעוד שכמעט אף אחד לא פונה לעובדים שעבדו איתה במשך שנים ושואל אותם מה הם ראו וחוו".

רמי בן חמו משבח את העבודה באדיבות המצלם

נתי הוסיף כי מטרתו היא להציג את גרסתם של אותם עובדים, "החלטתי להפיק סרט שייתן גם להם במה ויאפשר לציבור להיחשף לסיפור שלהם".

חלק נוסף בסרט עוסק ברמי בן חמו, שהגיש תביעה נגד שרה נתניהו. הסרט כולל תיעוד שבו בן חמו נשמע מספר בפני עובדים על חוויית עבודתו ומציג אותה באופן שונה מהתמונה שעלתה בהמשך במסגרת המחלוקת המשפטית.

בסרט מובאת גם עדותה של מנהלת בית הספר שבו עבדה שרה נתניהו כפסיכולוגית בשירות הציבורי. היא מספרת על עבודתה המקצועית של נתניהו, על הקשר שלה עם משפחות וילדים ועל תחושת התסכול מכך שלדבריה, למרות שנות עבודתה הרבות בשירות הציבורי, הצד הזה בחייה כמעט שלא זכה לסיקור תקשורתי.