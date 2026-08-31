שרה נתניהו: למה ליידע את ראש הממשלה? באדיבות ערוץ 14

רעיית ראש הממשלה, שרה נתניהו, התייחסה הערב (שני) בציניות לטענות כלפי בעלה בנוגע למהירות תגובתו לטבח ב-7 באוקטובר וביצעה בראיון לערוץ 14 השוואה בינו לבין יו"ר מפלגת הדמוקרטים יאיר גולן.

"אתה טוען שאתה לוחם ב-7 באוקטובר, אתה כבר השכם בבוקר היית שם כבר מלובש ומוכן. בשעה מאוד מוקדמת, כשאחרים לא ידעו, כגון ראש הממשלה. בכלל, מי הוא ראש הממשלה שצריך לדעת שפורצת מלחמה, למה ליידע אותו?", תהתה בציניות..

כאשר נשאלה ישירות על עמדתה בנוגע ל"תיאוריית הבגידה" לפיה אנשים מתוך ישראל סייעו למתקפה הרצחנית השיבה: "לא רוצה לדבר. לא יודעת. שתהיה ועדה אמיתית לחקירה".

במפלגתו של יאיר גולן תקפו בתגובה: "מפלגת הדמוקרטים מגנה בתוקף את דברי הבלע והשקר של שרה נתניהו הערב בערוץ 14. הפצת קונספירציות נגד האלוף יאיר גולן, והשחרת גבורתו ב7 באוקטובר, הן חציית קו אדום הגובלת בטירוף.

כשנתניהו רץ להתאפר ולחפש תירוצים, יאיר גולן הסתער והציל חיים. העובדות לא ישתנו. לא משנה כמה משפחת נתניהו וערוץ 14 ינסו לשכתב אותן", לשון תגובת המפלגה.

יו"ר כחול לבן בני גנץ הגיב: "‏יאיר גולן הוא לוחם אמיץ, שלחם וסיכן את חייו למען מדינת ישראל לאורך עשורים רבים, וגם ב-7 באוקטובר. כל ניסיון להדביק לו קשר לבגידה - לא רק שקרי, הוא פוגע ברוח הלחימה של העם שלנו. הגיע הזמן להקים ועדת חקירה ממלכתית שתשים סוף לתיאוריות הקונספירציה, ותאפשר הפקת לקחים".