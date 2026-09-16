היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה החליטה להגיש כתב אישום משמעתי נגד עו"ד רואי כחלון, כך דווח הערב (רביעי) ב-i24NEWS.

כחלון כיהן כממלא מקום נציב שירות המדינה וכיום עומד בראש המטה למלחמה בפשיעה בחברה הערבית במשרד ראש הממשלה.

ההליך נגד כחלון הוא משמעתי ולא פלילי, ועוסק בטענות הנוגעות לאופן שבו הציג את ניסיונו המקצועי בקורות החיים שהגיש במסגרת התמודדותו על תפקידים בכירים בשירות הציבורי.

על פי הדיווח, ההחלטה התקבלה על דעת פרקליטת מחוז חיפה, המלווה את החקירה. לצד ההחלטה להגיש כתב אישום משמעתי, הוחלט לבצע מספר השלמות חקירה נקודתיות, שאמורות להסתיים בתוך שבוע עד שבועיים.

החקירה בעניינו של כחלון נמשכת תקופה ארוכה. בחודשים האחרונים אף קיבל נציב תלונות הציבור על מייצגי המדינה בערכאות תלונה שהגיש כחלון בעניין התמשכות הטיפול בתיק.

כחלון עצמו נחקר לאחרונה לפני כשבוע. במסגרת חקירתו הוא טען כי ההליך נגדו אינו ענייני וכי הוא נרדף על ידי היועמ"שית. עוד טען כי גם אופן הצגת ניסיונה המקצועי של בהרב-מיארה בעת שהתמודדה על תפקיד היועצת המשפטית לממשלה מצדיק, לשיטתו, בדיקה.

הפרשן עמית סגל מתח ביקורת חריפה על ההחלטה. "זוהי סדום: החקירה נגד כחלון, אויב הפרקליטות, הסתיימה בכלום ושום דבר אך כעת תיגרר גם להליך משמעתי. מנגד ועל אף ההבטחות החקירה נגד גלעד קריב נפתחה לפני כמעט שלוש שנים - ואין החלטה", כתב.

יו"ר עוצמה יהודית, השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, תקף אף הוא את ההחלטה וטען כי מדובר ב"שיטת התפירה הידועה" של היועמ"שית והפרקליטות.

"מסמנים קרבן, תופרים עלילה, חוקרים בעילות שווא, מחזיקים בגרון כמה שנים עם התיק במגירה, ואז - או מגישים כתב אישום מופרך, או מעמידים לדין משמעתי על עלילה חסרת אחיזה במציאות", טען בן גביר.

לדבריו, "במדינה מתוקנת היועמ"שית והכנופיה המאפיונרית שלצידה היו נעצרים ועומדים לדין. עשיית סדר במערכת המושחתת הזו תהיה אחת המטרות הראשיות של עוצמה יהודית בקדנציה הבאה".