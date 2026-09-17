בבית הכנסת הוותיק "עזרת אחים" בנס ציונה נערך ערב לרגל הוצאתה לאור של מהדורה חדשה ומורחבת של מדרש "חמדת ימים" לרבי שלום שבזי זצ"ל. האירוע התקיים בצל המאבק שמנהלת עמותת בית הכנסת בניסיון למנוע את פינויו והריסתו של המבנה.

באירוע השתתפו רב העיר נס ציונה הרב אברהם צוריאל, ראש ארגון "המאורות" הרב יהורם יפת, הרב ישי יפת, עורך המהדורה ציון בר מעוז, רבנים, אנשי ציבור ובני הקהילה.

לצד מעמדו כאחד מגדולי משוררי יהדות תימן, רבי שלום שבזי הותיר אחריו גם מורשת תורנית רחבת היקף. בעוד שיריו ופיוטיו מוכרים היטב והפכו לחלק בלתי נפרד ממסורת יהדות תימן, חיבוריו התורניים, הכוללים פירושים, דרשות וחידושים על התורה, מוכרים פחות בציבור הרחב.

אחד מחיבוריו הוא מדרש "חמדת ימים", שנשמר במשך דורות בכתבי יד ובהעתקות שונות. בשנים האחרונות שקד ציון בר מעוז על הכנת המהדורה החדשה, המבוססת על כתבי יד וכוללת ביאורים, הערות ומראי מקומות.

במהלך הערב הופיע הזמר שלום מועלם וביצע שירים ופיוטים מיצירתו של רבי שלום שבזי. עודד בר מעוז, בנו של עורך המהדורה, נשא דברים על השילוב בין עולם התורה לשירה ולפיוט בדמותו של הרב שבזי ועל שימור מורשת יהדות תימן.

בסיום האירוע חולקו סטים של מהדורת "חמדת ימים" לנציגי בתי כנסת ברחבי נס ציונה, כדי להעמיד את החיבור לרשות המתפללים והלומדים. את הספרים העניק המשנה לראש העיר ומחזיק תיק התרבות התורנית, ערן רפאל.

האירוע בבית הכנסת עזרת אחים צילום: אבירז רז

לצד האירוע, נמשך המאבק על עתידו של בית הכנסת "עזרת אחים", הפועל במקום מאז אמצע שנות החמישים ומשמש עשרות מתפללים קבועים וקהילה רחבה מתושבי מזרח העיר.

כפי שפורסם בעבר בערוץ 7, רשות מקרקעי ישראל הודיעה על כוונתה לקדם הליך משפטי לפינוי המקום, ואילו עיריית נס ציונה מסרה כי היא בוחנת את האפשרויות העומדות לרשותה.

בעמותת "עזרת אחים" טוענים כי האפשרויות למציאת פתרון מוסכם טרם מוצו. בא כוח העמותה, עו"ד דורון רדעי, פנה לרמ"י וביקש להימנע בשלב זה מהגשת תביעת פינוי ולאפשר את השלמת המגעים מול העירייה.

לדבריו, דחיית ההליך עשויה למנוע התדיינות משפטית ממושכת ויקרה ולאפשר מציאת פתרון לצורכי הציבור ולהמשך פעילות הקהילה.

במסגרת המאבק פנתה העמותה ליו"ר ש"ס, ח"כ אריה דרעי, ולשר הבינוי והשיכון, ח"כ חיים כץ, בבקשה להתערבות מול רשות מקרקעי ישראל ולעצירת הליכי הפינוי עד למציאת פתרון מוסכם. פניות נוספות נשלחו לח"כ מיכאל מלכיאלי ולח"כ משה אבוטבול בבקשה שיסייעו בנושא.

בעמותה אומרים כי מאות תושבים כבר הביעו התנגדות לפינוי בית הכנסת ולהריסתו, וקוראים למצות את האפשרות להסדרת המקום או להקצאת מקום חלופי ראוי בטרם יינקט צעד בלתי הפיך.