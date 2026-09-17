Zohran Mamdani Won’t Join Netanyahu Protests At UNGA, Shifts From Earlier Call For Protest

ראש עיריית ניו יורק, זוהרן ממדאני, הבהיר כי אין בכוונתו להשתתף באף אחת מההפגנות המתוכננות במהלך נאומו של ראש הממשלה בנימין נתניהו בעצרת הכללית של האו"ם ב-24 בספטמבר.

בעבר עורר ממדאני תרעומת בקרב ארגונים יהודיים וישראליים בעקבות דברים שאמר בחודש יולי בנוגע למחאות הצפויות. כשנשאל אז על הפגנות מתוכננות נגד נתניהו, השיב: "אם מישהו חש תסכול או התנגדות, מחאה היא דבר שתמיד נכבד. אני משאיר לתושבי ניו יורק עצמם לקבל את ההחלטה".

כעת, כשהוא מבהיר את כוונותיו בשיחה עם כתבים, הצהיר ממדאני: "אין לי שום תכנית להשתתף בהפגנה כלשהי בעצרת הכללית של האו"ם". עוד הוסיף: "באשר לתושבי ניו יורק - מעולם לא קראתי להם להפגין. מה שתמיד אמרתי הוא שיש להם את הזכות לעשות זאת בעיר".

כזכור, ממדאני עורר סערה בחודש יולי לאחר שאמר בריאיון ל"ניו יורק טיימס" כי יפעל למעצרו של נתניהו במהלך ביקורו בעיר, בעקבות צו המעצר שהוציא נגדו בית הדין הפלילי הבינלאומי (ICC). עם זאת, בהמשך פרסם סרטון שבו הודה כי אין לו את הסמכות המשפטית לממש את איומו.

לפני שבועיים ביקר ממדאני בחנות יודאיקה בשכונה החרדית בורו פארק שבברוקלין לקראת ראש השנה, ונפגש עם מנהיגים ותושבים מקומיים. בקטעי וידאו ששיתפו כלי תקשורת מקומיים נראה ממדאני מסייר בחנות, משוחח עם אנשי הקהילה ומאחל להם "שנה טובה".

ביקורו של ממדאני הוביל גם לעימות: אישה שנראתה נסערת ניגשה אליו והאשימה אותו בהתגברות התקריות האנטישמיות בעיר. "בגללך יש לנו כל כך הרבה אנטישמיות... יש לך כל כך הרבה חוצפה להגיע לכאן", הטיחה בו.