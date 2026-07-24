אירוע דקירה כפול התרחש אתמול (חמישי) בשכונת אפר ווסט סייד שבמנהטן, כאשר שני גברים בני 57 ו-50 נפצעו בשתי זירות סמוכות. על פי דיווחים בכלי תקשורת מקומיים, אחד הקורבנות הוא יהודי והשני אסיאתי. חשוד במעשה נתפס בסמוך לזירה ומתוחקר על ידי משטרת ניו יורק.

התקיפה הראשונה אירעה בצומת רחוב 84 מערב וסנטרל פארק ווסט, וזמן קצר לאחר מכן הותקף הקורבן השני בסמוך לרחוב 86 מערב ושדרת אמסטרדם. אחד הנפגעים נדקר בחזה והשני בגב, והם פונו לבית החולים. מצבו של אחד מהם הוגדר בתחילה קשה, אך בהמשך התייצב מצבם של השניים והם צפויים להתאושש.

הליגה נגד השמצה דיווחה כי עדי ראייה מסרו שהתוקף צעק "אללה אכבר".

במשטרה טרם קבעו רשמית כי מדובר באירוע על רקע לאומני או אנטישמי, אף שהדקירה התרחשה ביום תשעה באב ואחד הנפגעים הינו יהודי. גורמי אכיפת חוק ציינו כי התקיפות נראו אקראיות וללא התגרות מוקדמת, והחוקרים בודקים האם נעשה בהן שימוש בלהב ובמברג.

למרות זאת, יו"ר מועצת העיר ניו יורק, ג'ולי מנין, הגדירה את המקרה כתקיפה אנטישמית: "אני מזועזעת וכועסת לחלוטין ממה שנראה כדקירה אנטישמית באפר ווסט סייד", מסרה. "הפחד בקהילה היהודית אמיתי. לכל אזרח ני יורקי מגיע להרגיש בטוח בשכונתו, בלי קשר לאמונתו או לזהותו".

מנין הודתה למשטרת ניו יורק על תגובתה המהירה והוסיפה: "עלינו להישאר מאוחדים בגינוי האנטישמיות ובהבטחה שהאחראים יישאו במלוא האחריות. תפילותיי עם הקורבנות ויקיריהם".

שגריר ישראל לאו"ם, דני דנון, התייחס אף הוא לאירוע כעל רקע אנטישמי ותקף את ראש העיר זוהראן ממדאני: "המילים וההסתה של ממדאני מסכנות את חיי היהודים בניו יורק, העיר שבה מתגוררת הקהילה היהודית הגדולה ביותר מחוץ לישראל. זוהראן ממדאני, הגיע הזמן שתגלה אחריות ותעצור את הקמפיין הפוליטי המסוכן שהתחלת!!! אתה מלבה שנאה ומסכן חיי אדם. ככל שתגביר את הלהבות, יותר אנשים יפגעו".

שר החוץ גדעון סער האשים אף הוא את ראש העיר ניו יורק ביצירת האווירה שהובילה למעשה.

"אני מזועזע מפיגוע הדקירה האנטישמי והמחריד בניו יורק. מזועזע - אך לצערי לא מופתע", אמר סער, והוסיף: "האלימות הזו לא התרחשה בחלל ריק. חודשים של הסתה נגד המדינה היהודית מצד ממדאני סייעו ליצור אווירה שבה יהודים פגיעים והופכים למטרה".

סער חתם בדרישה נחרצת מראש העיר: "למילים יש השלכות. ממדאני חייב להפסיק את ההסתה, להתמודד בנחישות עם האנטישמיות, ולפעול עכשיו כדי להגן על הקהילה היהודית בעיר".

ממדאני, מצידו התייחס לאירוע בפוסט ברשת החברתית X שבו כתב: "עודכנתי על אירועי הדקירה המחרידים היום באפר וסט סייד, שבהם הותקפו גבר אסיאתי וגבר יהודי. על פי עדויות של עדי ראייה ושל הקורבנות, התוקף צעק 'אללה אכבר' במהלך שתי התקיפות. רווח לי שמצבם של שני הקורבנות יציב".

ממדאני הודה למשטרת ניו יורק על מעצר החשוד והוסיף: "מהחקירה הראשונית של המשטרה עולה כי ייתכן שרקע נפשי היה גורם באירוע. המשטרה חוקרת את הדקירות הללו גם כפשעי שנאה אפשריים. לתקיפות המתועבות ומלאות השנאה הללו אין שום מקום בעיר שלנו".